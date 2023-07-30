自由廣場》永遠吵不完的颱風假

◎ 林政武

拜杜蘇芮颱風之賜，有人放了四天連假，星期四的颱風假，我放得很心虛，一整天微風無雨，部分沒放颱風假的縣市，反而狂風驟雨，根據〈天然災害停止上班及上課作業辦法〉規定：颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，得發布停止上班及上課，依氣象局公布的颱風路徑預測路線，部分縣市星期四放颱風假，似乎很合理，所以前一晚就公布停班停課，我們唯一可以預測颱風未來走向的，就是颱風的不可預測性，因而常見有人罵預測失準，罵錯放颱風假，然後這些酸民可能是在百貨公司邊逛街邊發文，這就是每次颱風假，威力不遜於風災雨災的口水。

有人說幹嘛不早上再決定（六點前）是否放颱風假，可以大大降低錯放颱風假的機率，某些特殊職業必須在清晨就出門上班，比如到漁市場批貨、物流業者、開早餐店…等等，將心比心，若氣象局預測風力達標，我想縣市首長尊重專業，在大家上床睡覺之前宣布隔天是否放假，是比較合情合理的作法，就算錯放一天又如何，少上一天班、少上一天課不會怎麼樣，趁颱風假好好休息一下，也不是壞事。

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或許是前一天錯放，隔天清晨南部地區風強雨驟，一夜難眠，卻遲遲等不到市府的停班停課公告，民眾灌爆縣市首長臉書，南部地區終於在早上陸續宣布停班課消息，事實證明這樣的決策是對的，當天強風驟雨，硬要出門上班上課，是有一定的危險性，但如果連放兩天颱風假，結果第二天又是大半天的好天氣，政治口水的威力亦不容小覷，這就是決策者的難為之處，沒有辦法面面俱到。

幸好這次未帶來太大災情，並緩解南部部分水庫水情困境，颱風假該怎麼放，每人都有獨門見解，這是本位主義。用上帝視角看颱風，四萬英呎上面的颱風，就像一個靜止不動的大漩渦，看起來都一樣；颱風底下的芸芸眾生，不同地區的民眾感受各有不同，有人家園破碎，有人車泡水，也有人賺到颱風假而沾沾自喜，決策者與老百姓的思維就像颱風的上下兩端風景，決策者看到的跟想到的，不可能跟每個人心中想的一模一樣，酸言酸語、噴政治口水很容易，換成你是決策者，你能做得更好嗎？

（作者是國中教師）

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