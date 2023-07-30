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自由廣場》從竹女談大學附中的弔詭

2023/07/30 05:30

◎ 陳啟濃

新竹女中計畫成為陽明交通大學的附中，美好的願景讓人期待。然而經部分校友提出「看不出有什麼合併的理由」後，回歸到現實面的思考，難道非合併不可？畢竟新竹女中是一所很有歷史頗負聲望的高中。

這幾年高中職紛紛跟大學合併成為附中的個案越來越多，時間點跟部分縣市收回國立高中的時機很貼近。難免會讓人聯想到自願成為國立大學附中的這些高中，是否只是逃避將來可能成為縣市高中的命運而先做改制因應。畢竟回歸地方管理後的高中，除了經費減少，還可能因管家婆多了，而影響整體學校的自主性。

誠如新竹女中校友所言，密切跟大學的師資與教學資源合作，以提升學生的教學內涵與增加學習機會，不限定於一所大學，這些狀況更不該用來當作成為大學附中的充分理由。以大學端來說有一所附中的好處，可以進行實驗教育，也可以有保送的機會。然而新竹女中和陽明交通大學都是很優質的學校，實在都不必擔心學生的升學，以及能否有優秀的學生入學。

而教育部目前對國立高中的做法也是以拖待變的態度，地方政府沒有要討回高中，還是繼續保持國立高中。至於六都中經費較多，已經討回成為市立高中的學校，也紛紛面臨一些問題。奇哉怪哉，台灣的高中有那麼多的類型，基於學生教育均等的理念，教育部應該要負起統整規劃的責任，而不是放任每所學校自行跟大學合併而成為附中。

（作者是國中校長）

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