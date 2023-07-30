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自由廣場》竹女改隸陽明交大為哪樁?

2023/07/30 05:30

◎ 黃榮文

近日許多新竹女中畢業校友，因母校校務會議決議，擬改隸於國立陽明交通大學，紛紛發出不平之鳴。

環視國內，除了歷史悠久的師大附中外，較引人注目的改隸事件當屬一九八四年的省立彰化高工（彰工）附屬於國立臺灣教育學院（當時為國內唯一的教育學院，故簡稱教育學院，彰工改稱教院附工；一九八九年教育學院改制為彰化師範大學，教院附工亦改稱彰師附工），當時亦引發校友（包含筆者）的強烈反彈，但形勢比人強，彰工最終仍被強併了。

一九九八年凍省後，原省立高中職改稱國立，政府對當時高職的經費補助（尤其是設備費)銳減，直到二○○八～○九年間政府為擴大經濟撥補特別預算，方才稍獲解飢。但在二○一○年五都（不含台北市）改制後，規定原國立高中職隸屬於直轄市，因此引發另一波的改隸潮，如國立桃園農工改隸北科大、國立台中高農改隸中興大學、國立台南高工改隸成大，最主要原因是高職端擔憂改隸市政府後經費會再度短缺。但像竹女這般一流高中主動決議改隸國立大學的案例，實屬先例！

所有高中職改隸大學案件，兩造間勢必各自進行利弊得失深入探討，才會做出決議，畢業校友對母校的批評雖情有可原，但切勿流於惡意批判，避免無謂誤解。以彰工被教育學院強併的案例，大學端設有工業教育系，為當時高職學生進階升學的極少數選項之一，附屬後「理應」有優先錄取的機會，應是主要誘因；而大學端則為師資培育學校，學生畢業後可以優先到附屬學校實習或教學，何樂不為？當然，更內幕的消息指出，教育學院高層覬覦緊鄰的彰工校區，向中央要了塊土地（即現今的彰師大寶山校區），擬在事後要求彰工遷移至該處，以便一統江山，擴建校舍；但最後事與願違，並引發兩校間的嫌隙，直至二十餘年後筆者兼任彰師附工校長時，校內仍有股脫離彰師大的聲浪。

那竹女（及竹中）校務會議通過改隸大學的真正理由到底為何？是否因竹竹（或竹竹苗）即將合併升格的傳聞甚囂塵上，擔心隸屬於市政府後學校經費變少？是耶？非耶？相信不久後答案即將揭曉！

（作者是彰化師大兼任教授）

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