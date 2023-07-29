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自由廣場》北流爭議協尋藍營議員

2023/07/29 05:30

◎ 薛廣澤

北流一．九億爭議款引爆柯、蔣市府隔空交火，柯文哲留下爛攤子，蔣萬安拒絕買單。

先說個故事：美國前總統、共和黨籍的尼克森因「水門案」醜聞下台後，由副總統福特繼位，當時人民對白宮反感，加上越戰失利，全國士氣低迷。繼任的福特雖誠實面對，並勤勤懇懇修補水門案和越戰所留下的創傷，但在下屆大選仍敗給民主黨的卡特。

在權力轉移期間，福特告訴人民「我的字典裡沒有『看守』二字」，他以立下的自重、開明及誠信的標準，將一個井然有序的政體交到卡特手上。而曾經說過「所有政治都是地方政治」名言的前民主黨眾議院議長歐尼爾，在回憶錄說「上帝向來善待美國，尤其艱困時刻。內戰時祂給了我們林肯；水門案時祂給了我們福特……而且從尼克森到福特的權力轉移，本身更是充滿了敬畏與莊嚴。」其實，從福特到卡特的權力轉移，比尼克森轉移給福特的更有秩序及光榮。

誠然民主政治是民意政治，政權由人民決定，但失敗的政黨因不甘將政權移交給敵對政黨的勝選人，而扯爛汙、搞小動作，不是不可能的事。

北流一．九億爭議款的是非曲直，社會大眾心中自有一把尺，奇怪的是，號稱強力監督市政的幾位國民黨籍男女市議員，卻都人間蒸發，可得好好協尋一下！

（作者是高中教師）

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