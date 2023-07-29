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自由廣場》掃蕩台灣貪腐 從地方下重手

2023/07/29 05:30

◎ 曹耀鈞

有一則重大國際新聞，但在台灣未獲等量關注，那就是新加坡建國近六十年來的重大反貪腐案件，「貪污調查局」（也稱反貪局，CPIB）逮捕了新加坡的交通部長和一名人脈廣闊的企業富豪，兩人雖獲保釋，但新加坡總理李顯龍已下令指示擴大深入調查。

此事為何受國際關注？因新加坡被國際透明組織(TI)列為二０二二年全球清廉排行第五名（全球清廉印象指數，CPI），也是亞洲唯一列入前十名的國家，它一直以其清廉的聲望自豪，也是各國廉政教材的學習典範之一。

貪腐對象位階高至部長層級，難怪新加坡總理要籲請全民對政府的清廉具有信心，此案件反映出疑為冰凍三尺、非一日之寒的背後糾結。須知高階官員的白領犯罪結合大型企業主的經濟犯罪，一旦發生勾連，其影響層面可能及於跨國組織犯罪，結果大多造成鉅大經濟損失，此事恐怕影響新加坡今年（二○二三）的全球清廉印象指數（CPI）排名。

對照台灣現況，則是迥然不同的反貪重點。台灣不論在全球清廉印象指數或「政府國防廉潔指數」(GDI)，分數都創下歷年高峰，中央部會的清廉水平，持續受國際肯定。因此，台灣的反貪重點主要在地方層次。我們也看見，檢警調系統大力掃蕩地方貪腐，不但展現了積極性，也偵破多樣化的犯罪層次（不分黨派、民代階級及廠商），並迅速起訴許多案件，包括地方首長綁樁工程、民代詐取助理費用和綠能蟑螂的抓捕等等。

在此提醒，未來數年，綠能發電是國家的重大能源政策，亦是國際能源趨勢，與其相關的企業工程建設肥水，地方官員、民代、土豪惡霸和不肖業者共同勾結的貪腐生態鏈，絕對是國家反貪的重中之重。

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

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