自由廣場》颱風假自己決定

◎ 王錫璋

杜蘇芮颱風來襲，但上班族或學生所關心的，是會不會放颱風假，而非會不會造成災情，堪稱舉世稱奇；日韓兩國，就沒聽說有所謂颱風假。台灣很早就有颱風假，初始由人事行政局公布，但因各縣市風雨情況不同，後來授權縣市長決定。有次颱風，鄰近縣市皆放假，但賴清德堅持台南市不放假，果然台南出太陽，沒災情，這是他「賴神」封號的由來。

颱風季來臨，對颱風假，應有一番檢討。前年有路徑相同奈格颱和尼莎颱風，雖只掠過台灣南部，卻因東北季風的共伴效應，造成雨炸北台，雙北、宜蘭等縣市到處淹水或坍方，卻因氣象局未發布陸上警報，部份縣市長不知應變，未迅速成立防颱指揮中心，也還未宣布哪些地區可放颱風假，像文化大學以市府未發布颱風假，學生週一也得冒大風、大雨上學。民國一○七年瑪莉亞颱風來襲，台北、基隆和新北放颱風假則不同調；北基兩市要上班，新北則停班，各管各的，引起民眾上班步調大亂。

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我們有颱風假，比起日韓算是幸福啦，其實筆者小時也沒有颱風假，小學課本更有一課描述英國納爾遜將軍小時即使遇到大風雪，也不怕困難，冒著風雪去上學。

如今縣市長為了不挨罵，儘量給民眾放假小確幸。但共同圈的鄰近縣市，放不放假應該要一致，不要各吹各個調，引起民眾困擾。

一○七年瑪莉亞颱風，三個市府不同調，台北對民眾開放服務的機關要上班，但若有一半以上員工，住在新北或基隆，服務人力便會減半，造成調度困難。我有一位老同事在中研院當職員，但住在新北市。初聞新北市放颱風假，高興得跳腳；但隔天在臉書上，則看到她說非常懊惱和不安，因為一些住台北市的同仁都去上班了，她負責對外服務的工作，勢必要找人代理，或增加他人負擔的，讓她有些愧疚。

也有些人知情達理，一位住在新北市，但在台北上班的老同事，去年颱風夜便在臉書說「明天起來，沒大風雨的話，我還是會去上班！」其實，的確，家中沒事，若無大風大雨，就去上班吧，別增加同事負擔，於是頓悟，原來不放颱風假也可以由自己決定呢！若政府取消颱風假更好，各人依自己的狀況，自主決定要不要請事假，或日後再補班也可以呀！

（作者是退休公教）

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