自由廣場》莫當詐團的幫兇

◎ 魏思源

媒體報導，有民間團體針對「政府打擊詐騙」議題進行調查，民調結果顯示，有高達九成二民眾收過詐騙電話或簡訊。由此可看出，假消息的流傳是台灣當今社會的普遍現象，且高達九三％的民眾都認為假消息猖獗對社會有嚴重影響。

民眾如何不被假消息詐騙，雖是政府應該重視的議題，但是減少假訊息流傳，除了傳播媒體與網路平台責無旁貸外，民眾自己也有責任。

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什麼樣的責任？我認為是別做謠言的傳聲筒。根據調查，臉書和LINE是台灣民眾最常使用的社群平台之一，但兩者也常遭有心人拿來詐騙。我們一定都不陌生，在各方傳來的訊息和影片當中，總會看到不少謬誤卻廣為流傳的假訊息，其中充斥了許多不實謠言，害人不淺的醫療假資訊，甚至往往潛藏了許多投資詐騙的危機，防不勝防。

如果我們把假訊息誤以為真，動不動就把傳言分享給親友，不也是助長詐騙嗎？因此看到轉來的訊息，有疑慮時不妨去找具公信力的查核單位查證一下，包括台灣事實查核中心、MyGoPen、蘭姆酒吐司、CoFacts真的假的、LINE訊息查證、美玉姨等，都可以善加利用。像台灣有老牌的防毒軟體科技公司趨勢科技，推出LINE聊天機器人「防詐達人」，筆者個人覺得很好用，使用者可以跟它進行對話，也可以把它加到群組裡，讓它辨別訊息的真偽，防詐的範圍包羅萬象，包括檢測釣魚網址、詐騙網站等等。總之，養成多懷疑、多警覺的習慣，勤於查證資訊，就可以避免自己或親友的個資被盜，或蒙受財務損失。此外，多少也能為終結假訊息盡一份心力吧。

（作者從事資訊業）

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