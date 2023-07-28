自由廣場》2024年下架共產黨

◎ 魯也

在野勢力聲聲下架民進黨，但選民自有定見，筆者想起小學時，家境清寒，憨厚老實，從二年級起至小學畢業，除當班長外，每學期成績都名列前茅，又是票選模範生，常赴台北中山堂接受表揚。畢業時代表應屆畢業生上台領畢業證書，且獲頒市長獎最高殊榮，進而以班上最高分考上出了馬前總統及陳前副總統就讀過的市立初中。

小學三年級時有班上同學不平，向導師反映，不該每次都由班長當模範生，自認自己更有資格當模範生，焦姓導師十分英明且開放，答應這位同學重新票選一次，結果筆者又以最高票當選，讓他心服口服。

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這次總統選舉，在野陣營亂成一團，所謂非綠聯盟就是要讓執政以來，表現可圈可點的本土民進黨下台一鞠躬。然台灣諺語有言：「暗時想頭路，日時沒半步」，全國最大在野黨，屬性中國的「中國國民」黨，從反共抗俄、反攻大陸，到反萊豬，反停建核四等，試圖「撥亂反正」，反正派，將穩定的社會撥亂不成？一些人仍抱著「能混就混，能撈就撈，把民進黨拉下來」心理，格局越來越小，讓人百思不解，曾經喊出反共必勝，建國必成，誓言躍馬中原，把青天白日滿地紅國旗插回南京城上的KMT，如今黨魂何在？

親共產，疑美論，謾罵八一七票選民選出的女總統蔡英文，是極權獨裁的政府，近八年執政，政績如何，選民心中自有譜，為何要下架疫情期間全球表現優異，股市上萬點已久且對勞工薪資照顧有加，普發六千現金，讓亞細亞孤兒成為國際矚目焦點等的蔡政府。

而一旦親中政黨上架，會不會成迎師共產黨，自由民主台灣步上香港後塵？直喊「票選民進黨，青年上戰場」，票選親中黨會不會導致「全民上墳場」？國民黨候選人敢不敢喊出未來藍圖，其實是要下架共產黨，讓中國人民迎接中國國民黨班師回朝，讓中國成為效法台灣民有、民享、民治的泱泱大國，口號可改為再次下嫁有為有守的民進黨，嗯，Good idea，好個全民下架民進黨！

（作者是已退休兼職國際系統驗證工作）

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