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自由廣場》參加渣男的姐妹會，就是糟塌自己

2023/07/28 05:30

◎ 莊惠媖

柯文哲七一六遊行造勢，參加人數遠低於預期，且男多女少，女性參加人數不及男性的十分之一，原因是柯文哲以往口無遮攔，無數次用極其骯髒的話語，直直的侮辱女性姊妹們，柯文哲眼看七一六遊行是一場失敗的造勢活動，遊行後的民調崩落，柯文哲為挽救頹勢，宣布於八月五日成立『姊妹選哲之友會』！

凡走過必留痕跡，檢視柯文哲以往侮辱女性的言詞，不禁的毛骨悚然，想不到一個高學歷的人會吐出這種低級、令人噁心的言詞，所以一個打從心裡就「仇女」、「厭女」、歧視、侮辱女人的「大男人沙文主義」的人，還好意思稱呼台灣女性為「姊妹」，還有臉以「朋友」之名為他造勢，我真為他的無恥汗顏！

八月五日當天，柯文哲為了撕掉「仇女」、「厭女」的標籤，勢必邀請許多姊妹們簇擁著他，走上紅地氈大進場，然後上台站在柯的後面為他背書、聆聽他的致詞、授旗，展現『姊妹選哲之友會』磅礡的氣勢，來證明柯文哲永遠受婦女們的愛戴！

『形象』、『人設』是不能用錢買的，一對情侶由愛生恨就是分手的時候，一個政治人物每一個動作，由『可愛』變成『噁心』的時候，就是被唾棄的時刻；女人雖是豆腐心但是有尊嚴的，親愛的姊妹們，如果妳認為柯會改錯，妳就『選哲』吧，如果認為柯是長不大的孩子，那麼就堅決的和柯說『拜拜』囉！

（作者是家管，宜蘭縣民）

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