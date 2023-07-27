自由廣場》雇主抓狂完全沒必要

◎ 鄭善印

新北移民專勤隊查緝逃逸移工，雇主持刀攻擊還開怪手砸爛公務車，雇主供稱因自知將遭高額裁罰才情緒失控，被依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪移送偵辦。觀看本案現場錄影帶，即知雇主確已「抓狂」，但雇主為何抓狂？

原來是就業服務法第六十三條規定：「違反第四十四條或第五十七條第一款、第二款規定者，處新臺幣十五萬元以上七十五萬元以下罰鍰。五年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百廿萬元以下罰金」。而第五十七條第一款的規定：「（雇主不得）聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人」。這位雇主可能是「五年內再犯」，自知會有麻煩，以致瞬間抓狂。

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不過，針對「再度聘僱非法外勞的判決」發現：二○一九年到二○二三年的最近廿件新北地院判決，其中最輕的只判拘役十五天，更輕的是罰金十萬元，而判拘役的共有十件，判決罰金的有兩件，即使最重的也不過判六個月徒刑，而且是連犯三次後的第四犯才判比較重，可見法院下手之輕柔，那個抓狂的雇主一定沒有律師朋友，否則何須抓狂？

非法逃逸外勞已八萬餘人，再過兩年會破十萬，主管外勞及仲介業的勞動部，應積極設法，但根本解決不易，若要最簡單解決方法，我認為是：一、移民署應大力加強司法警察的訓練，因移民法第八十九條就規定移民官是司法警察官，不宜像戶政事務所的人員一樣。二、外勞都有手機，且查察外勞足跡屬於行政調查，侵害隱私的顧慮相對減少，何不從手機著手？

（作者是大學教授）

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