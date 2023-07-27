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自由廣場》獨居老人之敲敲門

2023/07/27 05:30

◎ 葉堂宇

去年冬天公司縮減業務，小李被解雇，只好到報社當投遞員，投遞的第一站是青年公園，小李來到Ｂ棟一樓報箱前，欲將報紙投入，卻見報箱的入口被堵死，小李只好敲門三下，一位顫巍巍的老人緩緩打開鐵門，小李問「老人家，你家報箱的入口怎麼被堵死了？」，老人答「是我故意堵死的」，「我想同你商量一件事，你以後每天送報時，麻煩你敲敲門，親手把報紙遞到我手中」，小李答「可以。但這樣的話，我們兩個都挺麻煩又浪費時間」，老人說：「真的麻煩你啦，我每天都在家，這樣吧，每個月底，我付給你當月敲門費一千元」，老人面帶乞求:「如果哪一天，我沒開門，你就報警吧！我兒出國多年，老伴去年走了，我孤單住在這裡，誰知哪天就會一命歸西」，小李問「你的眼睛看報紙費力嗎？」老人答「我眼睛看報不方便，我是在訂你來敲門三下呀」。老人拱手說「這是我兒子在國外的電話號碼，哪天我沒應門，就麻煩你打個電話通知我兒子…」。

新北市最近發生兩起「孤獨死」。淡水中山北路民宅和三芝淡金路住宅，先後有七十一歲卜姓男子、五十八歲姚姓女子，都因親友連繫不上，最終發現時都已陳屍家中，遺體開始腐爛。日本比台灣更早步入高齡化社會，並且定義「死後兩天沒被發現、沒人送終，孤單死去，稱作孤獨死」。台灣一天傳出兩起「孤獨死」，要警覺。

你可能認為，大家都退休了，怎麼每天早上還像上班一樣，持續向朋友道早安，其實「道早安」跟「敲敲門」的意涵相同，是互道平安、互相關懷。現在有Line和臉書，有空教教家中老人怎麼使用，同時天天發個訊息給老人家，關懷長輩。

等哪一天你未接到對方的問候、或不再熱心分享文章時，可能是對方短期出遊，或因事忙碌，或生病發生事故了，請多多關心老人，特別是獨居老人。

（作者是美國清華智庫董事長）

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