自由廣場》中生訪台的擴大思考

◎ 黃新龢

馬英九基金會邀中國大學生來台訪問團近日結束，陸委會主委邱太三表示對台灣民主有信心，但不可能搭舞臺給對台灣有敵意的人進行統戰，只要沒有統戰跟政治意圖，就會朝向健康有序角度進行交流。

中共長期透過挑選樣版台商、中生、台生、華僑對台進行統戰，人盡皆知，我們無法讓中共停止統戰，不如善用台灣民主自由的優勢，對負有統戰任務者「反滲透」、「反洗腦」，使他們動搖對中共意識形態的信念，透過實地來台見證中共的謊言，就是最起碼的成功。

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前述論點已獲許多國內研究的支持，例如：二○一六年的研究指出，來台經驗有利中生成為中國潛在的改革力量，有五十四．一七％的中生參觀台灣政府機關後，對中國黨政軍機構的信任降低。隨此變化，也有五十二．○八％對中國官員信任也降低，支持台灣使用中華民國參與國際活動者淨增加十．四一％，支持台灣加入聯合國者淨增加三．一三％，整體而言，來台中生對台灣主權接受度淨增加十七．七一％，而不支持兩岸統一者淨增加十六．六七％。二○二二年另一份針對在台中生的研究指出，台灣經驗成為了中生理解中國的參考點，吸收台灣經驗進而把台灣做為值得學習的他者，重新理解對國家的「愛國心」，並開始區分出「黨與國」的區別，理解「愛國」不等於「愛黨」。

從上述研究發現，中生來臺接觸我國民主自由的氛圍後，中共苦心建立的神話恐將面臨崩潰危機，建議政府不如主動出擊，善用在地優勢，促進中國青年認知，例如透過「交換家庭」、「long stay」、「打工換宿」等主題活動，積極應對中國針對台灣青年所推動「體驗式交流」、「融合發展」。讓中國青年來台至鄉村、景點等地的家庭、民宿長住，加深他們對台灣的瞭解與情感，並鼓勵中國青年將其感受上網發表，擴大交流成效。甚至擴大邀請中國青年輩作家、畫家、藝術創作者來台交流，並至各文創園區常駐。

如同邱太三主委所述，我們要對台灣民主有信心，中共絕對比我們更懼怕交流，因為民主自由就是瓦解共黨統戰的最佳制度。

（作者是研究人員、新北市民）

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