自由廣場》請問柯P要怎麼負責？

◎ 胡顏

台北市北流中心未清償工程款爭議越演越烈，不但引發柯Ｐ和文化部及北市政府間的齟齬，監察院也將啟動調查，最新發展是柯Ｐ透過影片說：北流我蓋，我負責！

柯Ｐ一副負全責的架式，好像很豪氣，但事實不然，筆者就想問問柯Ｐ：你是要怎麼負責？

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民主政治是責任政治，承擔責任的最直接也是最簡單的表現就是「下台負責」，問題是柯Ｐ已經卸任，沒有官職之下，柯Ｐ說他要負責，這不是空話嗎？有說等於沒說，無關痛癢，標準作秀言辭罷了！

柯Ｐ若是自掏腰包，拿私房錢償付尾款，也是另一種負責任的做法，但這絕無可能，君不見，前不久，柯Ｐ卸任後爆發雙城論壇舉辦經費遭審計單位剔除，柯太太陳珮琪還在鏡頭前大秀存摺，大言不慚說：只要蔣萬安開口要，我馬上就轉帳付款。結果，最後卻不了了之，區區九十五萬都不付，高達一．九億元的天價，柯家怎麼可能付？套句柯Ｐ的口頭禪：這種事用膝蓋想都知道，絕無可能！

不必下台，不拿錢來，是要怎樣負責？難不成是「口頭負責」、口頭說說？這種耍嘴皮子的人，竟然正在爭總統大位，市政事小，影響有限，國政事大，影響深遠，萬一柯Ｐ選贏，還真讓人嚇出一身冷汗！

再認真請問柯前市長：你說要負責的具體作為是什麼？

（作者是國小退休教師）

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