晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》請問柯P要怎麼負責？

2023/07/27 05:30

◎ 胡顏

台北市北流中心未清償工程款爭議越演越烈，不但引發柯Ｐ和文化部及北市政府間的齟齬，監察院也將啟動調查，最新發展是柯Ｐ透過影片說：北流我蓋，我負責！

柯Ｐ一副負全責的架式，好像很豪氣，但事實不然，筆者就想問問柯Ｐ：你是要怎麼負責？

民主政治是責任政治，承擔責任的最直接也是最簡單的表現就是「下台負責」，問題是柯Ｐ已經卸任，沒有官職之下，柯Ｐ說他要負責，這不是空話嗎？有說等於沒說，無關痛癢，標準作秀言辭罷了！

柯Ｐ若是自掏腰包，拿私房錢償付尾款，也是另一種負責任的做法，但這絕無可能，君不見，前不久，柯Ｐ卸任後爆發雙城論壇舉辦經費遭審計單位剔除，柯太太陳珮琪還在鏡頭前大秀存摺，大言不慚說：只要蔣萬安開口要，我馬上就轉帳付款。結果，最後卻不了了之，區區九十五萬都不付，高達一．九億元的天價，柯家怎麼可能付？套句柯Ｐ的口頭禪：這種事用膝蓋想都知道，絕無可能！

不必下台，不拿錢來，是要怎樣負責？難不成是「口頭負責」、口頭說說？這種耍嘴皮子的人，竟然正在爭總統大位，市政事小，影響有限，國政事大，影響深遠，萬一柯Ｐ選贏，還真讓人嚇出一身冷汗！

再認真請問柯前市長：你說要負責的具體作為是什麼？

（作者是國小退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書