自由廣場》醫生看總統確診休息

◎ 林應然

總統蔡英文 一一二年七月廿五日不適，經Covid-19快篩呈現陽性，屬二次確診，症狀雖輕微，但在醫療團隊建議下決定稍事休息，如此竟遭國民黨台北市議員楊植斗批評蔡總統在杜蘇芮颱風將襲台之際確診，是否刻意偷閒「不想去勘災」，楊被輿論撻伐還變本加厲回嗆，說什麼打「高端符水」云云，在各界譴責下，楊才道歉並自承「思慮不周」，但此事已值得檢討。

一、確診人何時會確診，不是自己所能預知或決定，這就像楊議員街頭競選時摔倒撞到頭，也不是他所能預知，此時應發揮同理心，不該幸災樂禍，藉他人之病作政治攻擊。試問，楊議員摔倒時，對手若說你早不摔晚不摔，是否想藉街頭摔倒以博同情票？或故意躺在床上偷懶？楊議員將如何感受？何況蔡總統已年滿六十五歲，是使用抗病毒藥物的高風險群，今日所謂「小感冒」也可能成為明日重症，以一國之尊，怎能不適切休息養病？再說確診者在家休息是一種生病者應擁有的道德，因為你若外出也可能傳染給脆弱的族群，導致別人引發重症致死傷。

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二、打高端疫苗不是打符水，符水是民俗信仰但沒有醫學根據，高端疫苗是政府及醫學專家EUA認證的合法疫苗，許多確診者不乏打BNT、莫德納疫苗仍發生二次確診的案例，難道可以說BNT及莫德納疫苗也是符水？不可拿符水去類比高端疫苗。打疫苗最大的功用是避免重症或死亡，並不是不會確診，民代是媒體寵兒，發言要慎重！

（作者是中華民國基層醫療協會理事長，兒科醫學會監事）

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