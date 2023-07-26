社論》「本土藍」想像再次幻滅了

國民黨全代會，侯友宜對韓國瑜極盡示好之能事。但，郭台銘依舊「雖千萬人吾往矣」，「在野大決選」、「執政大聯盟」仍甚囂塵上。歹戲拖棚，好戲在後頭。一度的民調寵兒，兩個多月來被民調打昏，大海中的浮木都當成寶，幾無中心思想、核心價值可言。結果，不向深藍、黑金妥協的侯友宜，把自己搞到昨是今非。侯友宜走向深藍，擁抱韓國瑜，可以說是郭台銘、柯文哲的共伴效應。

二○一八，侯、韓同榜登科直轄市長，隔年，也就是四年前，韓直攻總統，侯則置身事外。二○二一，朱立倫力推四大公投，侯友宜「尊重人民自由意志」。今年三月，國民黨「中央選戰策略會報」惹議，侯也「拒絕黑金在任何政黨出現」。一路下來，中間選民不乏按讚者，肯定「侯式中道精神」。為此，韓、朱馬失前蹄，侯羽毛無傷，民氣扶搖直上。當年，冷眼旁觀洶洶韓流者，至少還有蔣萬安，這位號稱蔣介石的玄孫說：其實支持韓的都是比較沒理性的。如今，侯民調低迷，忘記自己當年的持穩，討好沒理性的韓粉，嚇跑更多的理性選民，代價可能不小。而這，可能還只是折損之一。

請繼續往下閱讀...

侯友宜講的民主故事，與眾不同：當年蔣經國大開大闔，讓台灣加速民主化。實際上是血跡斑斑：一九七九美麗島事件，一九八○林宅血案，一九八一陳文成命案，一九八四江南命案，而這些國際矚目的大案之外，小案不知凡幾。江南命案，乃國民黨政府結合竹聯幫成員到美國暗殺美國籍作家劉宜良（江南），案情曝光，舉世譁然。美國在台協會（AIT）主席丁大衛約見駐美代表錢復，反應此案已涉一九八一年陳文成命案後美國國會通過之「索拉茲決議案」，若外國勢力持續騷擾美國公民，國會有權請總統停止軍售。這些「大開大闔」，侯友宜是否選擇性失憶？台灣民主化，其實始於後蔣（一九八八）時代，由副扶正的李登輝大力推動，初期還受外來權貴掣肘，也因主流、非主流鬥爭，一九八九發生鄭南榕自焚事件，侯友宜奉令行事被推至歷史現場。其後，扁政府任人唯才，侯友宜膺任警政署長，形成他後來從政受本土、中間選民支持的淵源。

遺憾的是，民進黨首次執政，扁政府以失敗收場，一如繼任者馬英九之灰頭土臉。許多人納悶的是，小英政府相較於扁政府，即使不是完美，至少清廉度有所提升。然而，曾經官拜扁政府的侯友宜，卻唯獨批評小英政府「政治貪污腐敗，弊案、黑金事件層出不窮」。他似乎又是選擇性失憶，兩蔣時代的國民黨才是正宗的「政治貪污腐敗，弊案、黑金事件層出不窮」！這個現象顯示，侯友宜現出了「很國民黨」本色：兩蔣比阿扁更黑，他們卻把阿扁拉黑，來為兩蔣漂白；現在為了拉黑小英，放過次要敵人阿扁。問題是，他們所訴諸的選民，有那麼健忘嗎？

二○二四國民黨初選之前，侯友宜專心市政，侯侯做代誌的古意郎形象，為他博得高民氣。很重要的因素是，他與意識形態、國家認同、政治紛爭保持距離，令社會觀感對他有所期待，藍營則有人擔心，侯友宜搞不好是李登輝二．○。結果，五一七被徵召前後，未能展現治國宏圖，市政、大選不易兼顧，加上郭、韓場外攪局，民調反轉、欲振乏力，小雞各投明主。為了力挽頹勢，侯向馬朱韓郭靠攏，九二共識、反對台獨琅琅上口，與主流民意漸行漸遠。以往可接受「侯式政權輪替」者，經過侯自己的政治光譜往深藍位移，不得不猶豫起來。「貴族藍」、「黑金藍」之外的「本土藍」想像再次幻滅了，這恐怕才是侯友宜的致命傷。

在台灣的政治場域，走到深藍就離紅不遠了。柯文哲，也令人每覺有類似的色澤變化。侯友宜說：台灣正被一股力量推向戰爭邊緣，民進黨執政，造成兩岸兵凶戰危。這樣的觀點，正是中國外交部、國台辦的觀點，也是普廷等專制領袖的觀點。侯友宜，附和這種詰屈聱牙的「北京話」，彷彿對民主世界認證中國是企圖武力改變台海現狀挑釁者一無所知。所謂的「要和平、不要戰爭」，「沒有和平就沒有經濟產業」，平行轉移到東歐來看，語氣好像是反指烏克蘭入侵俄羅斯。諸如此類的總統參選人，到底為何而選？選上了是誰執政？誠然，選舉要到開票才知曉，目前的棋局也仍未落定。只是，以目前的態勢而言，侯友宜能否逆轉勝尚難斷定，郭、韓甚至柯等人對侯的牽制卻已告成功，令他趨近深藍而疏遠中間、本土。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法