自由廣場》台灣人對中國的無知

◎ 陳啟濃

美日韓三國人民對於中國不存在好感都超過七成的比率，台灣卻只有五成左右。照理說中國對台灣威脅最大，向來不懷善意，甚至要併吞台灣。為何台灣人對中國這麼高比例有好感：政黨推波助瀾，幫中國講好話，應是最主要原因。

國民黨朱立倫主席要走「親美、友日、和陸」的路線，這是行不通，自欺欺人的不歸路。好比男女婚戀，走到最後還是要選定對象，可不能腳踏兩條船，對第三者心懷曖昧，而導致失敗收場。

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中國在中共統治下，在制度、價值及生活方式，都與美日韓台灣有本質上的差異。真正面臨選擇時，台灣當然要選邊站，沒有條件當牆頭草，選擇的對象當然是和台灣契合的陣營。何況中共始終對台灣不懷好意，是故，既想「親美」又要「友日」，那就不可能再「和陸」，這只會失去盟友的信任，害台灣失去戰友，成為中共的禁臠。

國民黨長期灌輸台灣人「民進黨無視兩岸和平而經常挑釁對岸」的謬誤觀念。蔡英文總統就任七年多來，從沒講出一句對中國失禮的言詞，倒是中共常對台灣恫嚇，從不把台灣當成一個國家看待。台灣戰略上是守護主權，被動式防衛國家的國防政策，如此的善意依然換來中共惡意破壞兩岸的和平默契。

國共歷史告訴台灣人，國民黨不善與中共交手，常常被共黨蒙蔽。中共只有劣勢時，才會跟你談判。中共慣於用武力穩固統治地位，維護共產黨利益。台灣人若不認清中國現況及中共劣根性，可能真會被想要「和陸」的政黨牽著鼻子走，發生後悔莫及的惡果。

（作者曾任政戰輔導長）

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