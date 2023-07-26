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自由廣場》操作「疑賴論」是認知戰

2023/07/26 05:30

◎ 朱孟庠

有志於大位的幾位人物，誰能得到美國信任？

藍白陣營質疑賴清德的「白宮」說，藍白名嘴紛以英國金融時報報導，狂打美有「疑賴論」，試圖藉此影響中間選民的認知戰？

郭台銘的「和平宣言」、侯友宜的「憲法一中」都增加美國印太策略不確定因素，違反美國的「一中政策」，因美國的「一個中國政策」不等於中共的「一中原則」。且台灣萬一失守，會對美國國家安全造成重大威脅。

柯文哲的「知中知美」則是高級騙術，早就被美智庫葛來儀看穿戳破。企圖在美中兩端討好，將藍綠各打五十大板，是柯文哲的技倆，美國政府當然心知肚明。而柯信口開河，要蓋一座「迎敵大橋」，又說隨時可炸毀。但「金廈大橋」豈只是一座橋？在國際所展現的，是台灣面對中國在心防上的零距離，當金門高度依存中國，就是台灣問題非國際問題（成為中國內政）的破口。美國焉能容忍？

賴清德於美國華爾街日報投書，重申延續蔡政府的四個堅持外，期能進一步闡述如何抓緊美中對台政策的精髓，冷靜處理；向美國政府和民間展現，台灣對美國關心的中國問題能做出什麼貢獻，這是贏得美國信任的關鍵，進而能得到多數中間選民的信賴。

台灣總統難為，賴清德的「白宮說」真實表達台灣人的盼夢，藍白見獵心喜，炒作「疑賴論」，未必加分。我們期待美「戰略模糊」，將漸轉向為「戰略清晰」，更積極地作為是展現台灣擁有主動突破的氣度，「和平保台」如何以具體戰略提升台灣的嚇阻力，深信賴清德已有深謀遠慮。

美國駐華大使的電郵近日遭中國駭客入侵，台美雙方長期遭中國網路攻擊，而台灣掌握資安領域最尖端的技術（如非線性混沌數學學Chaos-based Cryptography 的防駭等），能有效防堵中國的網路攻擊，則如何具體化與美國的合作，在國際外交上取得突破？

相信賴清德能以智慧、勇氣領航台灣，擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，並使政府運用高科技專業於國安，與美國建立合作基礎，贏得美國等民主國家信任與尊重，凡此皆能讓台灣公民感到安全、榮耀，進而信「賴」！有了美國背書，台灣民眾力挺，卅八％當然不是天花板。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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