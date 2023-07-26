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自由廣場》（林保華專欄）韓戰停戰七十週年啟示

2023/07/26 05:30

明天，是韓戰簽署停戰協定七十週年的日子。與共產黨簽署協議有用嗎？

簽署協議後，共軍陸續撤出朝鮮半島，然而美軍一直留守。因為美軍的留守，中國也無力再和美國打仗，所以沒有爆發新的戰爭。金日成死後，金正日與金正恩發展導彈與核武沒有停過，背後都有中國支持，再由北韓出面製造區域不穩定來牽制美國。中國與北韓也有矛盾，但這是枝節。

中國近日也開展紀念活動，主題是「抗美」與「勝利」。因為意識形態，也因為美國不讓中國偷盜智財產權，中國於是捏造美國阻止中國的偉大民族復興，這種謬論不值一駁。

韓戰中國勝利了嗎？中國遼寧省丹東市（安東）對岸是北韓的新義州，兩地有鴨綠江大橋相連，是共軍當年進入北韓的重要通道，迄今仍是兩國交通要衝，那裡有中國唯一的抗美援朝紀念館，二○一四年起耗時六年改造擴建整個園區。該年習近平才上台一兩年，就準備大肆紀念抗美援朝及其「勝利」的七十週年，可見他的反美意識多強烈。

這個紀念館顯示，抗美援朝共軍死亡十九萬七千六百五十三人，以往對死亡數字保密，後來宣佈也有多種不同數字。根據美國首都華盛頓所刻的韓戰紀念碑的死亡數字，美國是五萬四千兩百四十六人，超過三比一的死亡人數，怎會是中國的「勝利」？俘虜人數也不用說了，台灣最清楚，大多數都願來台灣，因為多是國共內戰時被共軍俘虜的國民黨兵。未來萬一中共併吞台灣，台灣人也會被送去和美國等國家打仗，實現「留島不留人」的目標。

中共迄今仍不承認是北韓入侵導致韓戰爆發，因此還是騙子。戰爭爆發前，中國就把共軍裡的五萬朝鮮族戰士送回北韓，成為南侵的精銳。幸好聯合國，尤其是美國介入，才扭轉戰局。彭德懷了解環境的艱苦，面呈老毛，毛卻要他速戰速勝，不能速勝也要緩勝。美國並不想打，所以在戰爭爆發一年後穩住局勢就提出和談要求，共軍因為損失慘重也願和談，談了兩年，邊打邊談，最後才談成。停戰後，金日成就把黨內親中要角全部肅清，但中共仍給予北韓龐大經援至今。

韓戰是二戰後共產陣營第一次擴張被美國堅決打退，說明要和平必須有堅強的戰力使對手望而生畏。此後中共的「與人鬥爭，其樂無窮」就陷入內部鬥爭，第二年就清洗高崗、饒漱石，反右派，大躍進，清洗彭德懷，文革清洗劉少奇、林彪等等，鬧得不亦樂乎。

韓戰初期，毛澤東的兒子毛岸英因留戀蛋炒飯沒有躲避轟炸而被炸死，讓毛澤東無法像北韓那般家傳帝位，傳給侄兒毛遠新也來不及了。此後集體領導拖到現在才由習近平向北韓看齊，然而習近平也斷子絕孫（與柯華女兒所生的兒子不認他為爸爸），未來中國可能因為接班問題還會內亂。

（作者是資深時事評論員）

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