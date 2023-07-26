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自由廣場》賴清德突破天花板

2023/07/26 05:30

◎ 張世賢

民進黨總統候選人賴清德勤於深耕客家社區，搶攻客家選票，力拚翻轉桃竹苗藍營鐵票倉。台灣的客家票遠比Holo票少，卻是足以左右選局的關鍵少數，候選人若能贏得大半客家人支持，就較有當選希望。身為海陸客的賴清德應該進一步思考，桃竹苗為何長久淪為藍營鐵票倉？為何綠營深耕亦難有收穫？

七月十六日民進黨舉行全代會，可能是該黨贏得客家選票的轉折點，當天該黨重要人士談話，都以最大多數選民能聽懂的華語發聲，而非以深綠慣用仍有相當多人聽不懂的Holo話貫串全場。這是令人眼睛一亮的進步，該黨若能繼續如此與選民交心，跳脫深綠框架，其總統與立委候選人較可能贏得多數客家選民支持。

此說從何而來？回顧中國明清時代閩粵移民墾拓台灣的歷史。在蠻荒之地，大家各自努力求取生存，利益衝突在所難免，又無法治可依循仲裁，造成的死傷、仇怨罄竹難書，不同族群間的鴻溝尤其不易填平。例如客家人本來廣布台北盆地，這從留存的許多客家寺廟、書院等古蹟可證，但因人數比Holo人差一截，受不了頻頻械鬥之害而紛紛南遷桃竹苗，或翻山越嶺到花東，留下來的則成隱形人，外出不敢講客語。四十幾年前筆者的台北親戚說，從前長輩都告誡他們，出門莫講客語，以免挨揍！

這種烙印在客家人心上的傷痕，不是熱心獨立建國而以Holo話對抗中國華語的朋友所能理解，當他們用Holo話口沫橫飛地在公共場所演說論政時，非Holo族群在心理上就有一層隔閡，事實上確有許多人無法完全聽懂Holo話（筆者即屬其中之一），宣講效果就要打折，理念再好都沒用。反觀藍營人士多以華語宣講，非Holo族群皆可聽懂，在心理上就拉近距離。有心促進台灣民主自由的綠營人士，應先理解這段歷史背景，使用大多數人聽得懂的語言傳播理念，先讓大家感覺「我們都是一國人」，如此賴清德的天花板必能提高，綠委候選人也同蒙其利。

眼下問鼎大位的藍白人士，皆不以台灣全民利益為先，論述顛三倒四，爾虞我詐，各懷鬼胎，丑態畢露，甚至與民主陣營全面圍堵的野蠻匪徒隔海倡和。這幫人素質如此，民調卻仍有六十趴期盼「下架民進黨」，該黨實應深刻檢討改進。但願七一六在圓山飯店的表現，是該黨再造歷史的起點。

（作者是故宮退休研究員）

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