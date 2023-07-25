社論》中國經濟有大麻煩了

時序進入七月，今年上半年各項經濟指標先後發布。中國上週公布統計，顯示對外貿易不振，消費者對經濟復甦信心不足，企業投資生產遲滯，房地產市場沉痾難解，經濟成長步履蹣跚，加上物價停滯，年輕人失業率超過兩成，總體經濟顯然有了大麻煩。

中國官方公布的經濟數據，常受政治干預而「微調」，以致實際狀況撲朔迷離。對中國最新經濟數據，各方解讀各異，但大都相當悲觀。相對淡定的，指武漢肺炎對經濟影響仍然持續，可能出現「二次衰退」，恢復疫情前成長軌跡需較長時日。有人指當前經濟疲弱與物價趨跌並存，令人想起一九九○年代的日本，陷入通貨緊縮而經濟社會長期失落的困境。也有專家預言，中國今後十年經濟成長率將降到三％，超越美國成全球第一大經濟體已不可能。最悲觀的，認為共產黨一向以經濟成長換取專政的合法性，經濟陷入困境的中國將於十年內崩潰。

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從官方數字看，第二季國內生產毛額（GDP）成長六．三％，高於第一季的四．五％，上半年成長五．五％，也優於五％的全年目標，疫情之後半年，復甦狀況表面看來趨向穩健。不過，這是與去年同期因上海等地封城而經濟受創的較低基期相比所致。如與前一季相較，今年第二季經濟成長僅○．八％，第一季二．二％，顯示經濟回春不如預期，成長陷入遲滯。尤有甚者，去年受疫情嚴格管控衝擊，經濟成長已降為幾十年來最低的三％，遠低於官方設定的五．五％目標。

在物價方面，六月消費者物價指數（CPI）與去年同期持平，是兩年多以來首次止漲，也是一月達高峰後的一路放緩，反映因就業未見改善，消費信心薄弱而欲增乏力，物價低迷之勢可能長期化。批發價格指數（PPI）比去年同月下跌五．四％，是連續九個月呈現負數，且跌幅比五月的四．六％擴大。從上半年看，消費者物價漲幅趨近於零，與批發物價下跌都凸顯了有效需求疲弱。如果物價低迷長期持續，經濟復甦緩慢，通貨緊縮的機率將進一步增高。

上半年經濟的頹勢，如果只是短期現象，或尚難以論斷；但從長期看，前景也不樂觀。回顧中國經濟成長，在二○○○年代平均超過十％，第二個十年也有七％，如今出現的經濟疲態，顯示其高成長期已過，經濟動能逐漸流失，且應有的改革作為不足，結構性問題正一一浮現，侵蝕今後成長潛力。有如各方所見，房地產泡沫爆破、投資與消費嚴重失衡、地方政府債台高築、黨國對社會及民營企業嚴厲管控，加上人口結構所帶來的人口紅利不再、勞動力萎縮、「未富先老」、少子化等效應紛至沓來，中國經濟麻煩多多，已可斷言。

最值得注意的，在歷經房地產泡沫爆破之後，中國經濟將付出慘重的代價。以往，在經濟出現頹勢時，當局以其國家資本主義特色，動輒祭出大量投資等手法，提振經濟︰二○○八年遇金融危機以四兆元投入高鐵及地鐵等基本建設，二○一六年的「棚改貨幣化」，注大量資金於房地產市場。然而，如今擴大基本建設的空間已不大，資金效率低落，長期而言有如飲鴆止渴。

尤其當前以開發商恆大為例的房地產業困境，凸顯了經濟泡沫破滅後慘重的經濟惡果。恆大上週公布財報，過去兩年虧損達八百一十億美元，負債三千四百億美元，顯示去年三月以來的重整未見起色。由於房地產在整體經濟比重達四分之一以上，房地產低迷不振，明顯拖累經濟復甦。統計顯示，中國十四億人口已建構完成的房屋六億，每戶擁有住屋一．○二套，且總人口已不增反減，官方最近雖延長「保交樓」等金融措施，並提出「城中村改造」，但「爛尾樓」、「鬼城」及債台高築的房地產業困境難解，波及金融，也拖累整體經濟。

中國經濟如今陷入困境，雖有美中貿易戰、烏俄戰爭、全球產業鏈重整等外在因素，主要肇因仍咎由自取。經濟泡沫之外，專制體制下的國進民退、企業也姓黨、共同富裕、疫情管控失當、反間諜法…，在在重創經濟改革、創新與活力，投資經營環境惡化，外資撤離。

金錢遊戲帶來人氣、資金、財富，令人狂熱，一旦泡沫破裂，常致金融動盪、消費不振、經濟萎縮，經濟社會長期失落，甚至衝擊一代人。中國的房地產熱潮，以往二十年呈現畸形榮景，被指為中國泡沫經濟的開始，如今正面臨清償的局面。現今疫後經濟欲振乏力，可能只是經濟大麻煩的開端。

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