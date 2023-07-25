自由廣場》回應呂自揚先生投書–《望春風》何來台灣平埔血統

◎ 李修鑑

七月廿四日【自由廣場】由呂自揚先生撰寫〈望春風歌詞的深濃台灣平埔血統〉一文有誤導民眾對於《望春風》一曲的認知之嫌。

《望春風》是一九三三年由李臨秋作詞、鄧雨賢譜曲，台灣古倫美亞唱片公司出版之台語創作歌曲，並非呂文所稱為平埔民歌改編。就法律層面而言，原創與改編之權利、義務截然不同，不可魚目混珠、以訛傳訛。何況先父並非研究歷史的學者，何來拜讀一七二二年由黃叔璥所著《台海使槎錄》的機會？是以《望春風》是創作歌謠而非平埔民歌改編。此事關乎先父聲譽，不容任何錯誤資訊誤導。

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歌曲反映時代的社會文化，不同時代都有其代表歌曲，後人得以從中了解當時民情及思想潮流。《望春風》並非橫空出世，其靈感來自日治時期台灣文化協會倡議的「男女平等」與「婚姻自主」觀念。歌詞描述懷春少女思春情境及當時社會習俗對待女性情感的態度。《望春風》之所以出現，正是當時在父權社會下，女性爭取感情領域的自主權，不願再受制於他人的想法。

若說《望春風》與呂文中的《崩山八社情歌》是偶然的巧合，便證明人類文明的可愛之處是古今作品的心靈相通，可賀可喜，該浮一大白。然而，呂文在結論中寫道「百年歌謠《望春風》是創作歌謠還是平埔民歌改編，應已很明顯。」這句結語的心態一如現今的網路鍵盤俠，對自己應負的言論責任閃爍其詞。呂自揚先生既撰文公開發表，就應勇敢做出他認為《望春風》是平埔民歌改編的結論，不應以「應已很明顯」來含糊其辭，才不致辱沒讀書人應有的風骨。

（作者為台灣歌謠會長，《望春風》作詞人李臨秋之子）

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