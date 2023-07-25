自由廣場》仇女與謊言

◎ 張約翰

上週，一串疑似年初流水席之亂女主角相關的貼文，又在匿名社群專頁引發熱議。故事筆者就不說了，總之呈現出的女主角形象一如流水席之亂–拜金、自我中心、公主病、好妒成性、缺乏自知之明。但是否真有其人其事？很遺憾，沒有媒體直接採訪到這位女主角，相關當事人也沒有任何一人站出來。筆者仍然認為，這還是典型的仇女操作–利用既存的社會偏見，以幻想文操作偏見引發的衝突，藉以獲取對特定平台、社群專頁的用戶黏著度，再利用這個黏著度去轉換其他形式的利益。這種手法已經相當常見。仇女就是這種手法常利用的偏見，以謊言引發仇女者的社群躁動。

仇女（或稱厭女）歷史相當悠久，將各種政治、軍事上的重大過失怪罪到女性頭上，或是認為女性應居從屬地位是基於生理原因，或女性基於生理原因應該放棄與男性的競爭，甚至認為女性會利用生理原因當成逃避責任的藉口。總之，女性必須為自己的身體付出代價。而這種仇女心態，會導致仇女者不認為這是在貶抑女性，而是理應如此，理所當然，也因此就不會覺得自己「仇」或「厭」女。仇女者因此也可能是媽寶、怕老婆，因為媽媽或老婆也是理所當然因為身為女性才能寵溺或欺壓他。

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這也不難解釋，為什麼仇女者屢勸不聽、屢錯不改，因為他們根本不認為這是錯，也不認為自己不尊重女性。過去因此在網路上長期論戰，而衍生出母豬教、仇女廚等詞彙，相當生動描繪出仇女者的心態。

七一六遊行，因為一名女性抗議者舉手牌羅列前台北市長柯文哲仇女言論，遭到仇女網友與主辦人公審，而柯文哲則說關他屁事、都是造謠。柯文哲過去講過什麼仇女言論，網路上都找得到原音重現的影片，說是造謠，也不過就是當今政治人物從美國前總統那學來的基本招式–耍賴不認帳。說批評者是製造假新聞，就算承認真有其事，也不認錯。

謊言如果行得通，那就繼續說謊；如果行不通，那就說揭發者說謊。至於仇女，當然是不存在的，有什麼好反省，關我屁事。儘管柯文哲出身政治素人，曾以心直口快博得大眾耳目一新的好感，但老是對自己犯的錯耍賴推卸，久了也會讓人厭煩，誰還管你有什麼政見，對於爭取選票可是相當危險。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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