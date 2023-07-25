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自由廣場》為什麼柯文哲、黃國昌之流比國民黨更令人厭惡？

2023/07/25 05:30

◎ 黃子一

一直以來，筆者對黃國昌跟柯文哲的批評，都比對國民黨的批評還多，不是因為國民黨做得有多好，而是對我來說，偽君子比真小人更討人厭。

民主政治本來就應該讓各候選人提出政見，供人民選擇。對我而言，國民黨的政見通常我都不認同，例如，我不支持反同的政治人物、不支持喊「九二共識」的政治人物、不支持重啟核電以及親中的政治人物，因此我不會想投給國民黨，卻可以理解因為擁核、因為是台商所以支持國民黨的人。

但柯文哲與黃國昌就不同。柯文哲以前反核，現在擁核；以前挺同，後來反同；以前說「九二共識」是下跪投降，後來變成「兩岸一家親」；以前說大巨蛋是弊案，後來讓大巨蛋成功興建；以前在台下靜坐反服貿，現在說可以考慮重啟服貿。

柯文哲每一件事情的立場都和二○一四年不一樣；每一篇貼文的人設都跟上一篇不一樣，他在媒體面前罵人是狗，又讓發言人在節目上狡辯說狗是可愛的意思；他說棒球是他最喜歡的運動，後來又說棒球跟老人與海一樣無趣。他永遠不停改變人設、不停改變意識形態，哪裡人多就往哪走，像極了追著大便的蒼蠅。

黃國昌也是，他可以因為別人跟嫌疑犯的一張合照，就咬定他們一定有利益交換；可以因為下屬有私德疑慮，就咬定上司一定包庇；可以只因為檢察官調查，就直接認定當事人有罪。然而，當自己黨內的人士被起訴時，就大喊無罪推定；當自己的畸零地被起底時，就說一定是網軍攻擊；可以因為土地租給別人就說「我不知道」，即使該地離家不到兩百公尺。

他們對待別人的標準永遠比天高，不容一絲錯誤，對待自己卻可以無罪推定、可以以凡人視角去思考。總是利用大眾對議事規則的不熟悉而大作文章，操弄民眾的相對剝奪感，引起仇恨。

立場搖擺的變色龍，其口中的正義不過是利益罷了。

（作者為研究生）

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