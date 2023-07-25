晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》德國戰略轉向印太 劍指中國

2023/07/25 05:30

◎ 姚中原

繼二○二一年十二月德國新政府的「聯合執政協議」首度表達對台海和平穩定的關注及支持台灣參與國際組織之後；七月十七日德國政府公布該國史上首部「中國戰略」，除了警惕中國威脅，再度重視台灣議題，強調台灣海峽是「全球經濟生命線」，不能忽視台海安全，希望擴展台灣關係。以上情事顯示「台海局勢」已是德國聚焦的全球重大安全議題。

美國與澳洲兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習，已於七月二十二日展開，為期兩周。德國首度派遣包括傘兵和海軍陸戰隊部隊前往澳洲，參加這場與其他十二國、三萬多名官兵共同舉行的大規模聯合演習。上述訊息透露出，當前美中戰略競爭的此時，柏林已開始將戰略重心轉向印太地區。

二次大戰後，德國受到「和平主義」影響，自我大幅裁軍，並長期縮減國防預算的結果，導致其全球軍力的排比嚴重落後法國、英國、義大利等國家。去年二月底，烏俄戰爭爆發後，德國深感俄羅斯、中國等威權國家的不可信任與軍事威脅，總理蕭茲即公開誓言，未來將重新打造德國成為歐洲的軍事大國。

七月五日，德國政府批准二○二四年總預算草案，削減各項支出，卻大幅增加國防預算達五百一十八億歐元（約新台幣一點七兆），較今年增加十七億歐元。德國也將啟用一筆在去年烏俄戰爭爆發後設立，旨在推動德國軍事現代化的一千億歐元特別基金，並從中提撥一百九十二億歐元，使明年國防支出達到占國內生產毛額（GDP）百分之二的目標，以符合北約組織規定。

軍事武器方面，根據媒體報導，德國計劃向美國購買三十五架F-35隱形戰鬥機、六十架波音公司的CH-47F重型運輸直升機；向澳洲採購一百輛以上的「拳師」（Boxer）重型武器裝甲車，以及向以色列購買「蒼鷺」（Heron）TP無人機。以上德國的強軍作為，研判戰略目的是使聯邦國防軍成為北約中的最強大軍隊，除能保衛德國與歐洲安全，未來亦可協助美、日、澳等國，共同捍衛印太區域安全。

德國並非印太區域內國家，但為應對中國軍事擴張，近年調整其國防政策，並主動參與印太軍事活動。二○二一年，德國首次參與美日澳加等國在印太地區的海上聯合軍演，海軍巡防艦「巴伐利亞號」也首次穿越南海；二○二二年，德國派出高達十三架軍機前往澳洲參加「二○二二漆黑行動」（Pitch Black 2022）聯合演習及「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu）；今年德國特別發布「中國戰略」，更首度派遣部隊赴澳洲參加包括模擬陸戰和兩棲登陸戰的聯合軍演。以上種種舉措，凸顯德國在印太區域的存在，且軍事戰略目標對準中國。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書