自由廣場》德國戰略轉向印太 劍指中國

◎ 姚中原

繼二○二一年十二月德國新政府的「聯合執政協議」首度表達對台海和平穩定的關注及支持台灣參與國際組織之後；七月十七日德國政府公布該國史上首部「中國戰略」，除了警惕中國威脅，再度重視台灣議題，強調台灣海峽是「全球經濟生命線」，不能忽視台海安全，希望擴展台灣關係。以上情事顯示「台海局勢」已是德國聚焦的全球重大安全議題。

美國與澳洲兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習，已於七月二十二日展開，為期兩周。德國首度派遣包括傘兵和海軍陸戰隊部隊前往澳洲，參加這場與其他十二國、三萬多名官兵共同舉行的大規模聯合演習。上述訊息透露出，當前美中戰略競爭的此時，柏林已開始將戰略重心轉向印太地區。

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二次大戰後，德國受到「和平主義」影響，自我大幅裁軍，並長期縮減國防預算的結果，導致其全球軍力的排比嚴重落後法國、英國、義大利等國家。去年二月底，烏俄戰爭爆發後，德國深感俄羅斯、中國等威權國家的不可信任與軍事威脅，總理蕭茲即公開誓言，未來將重新打造德國成為歐洲的軍事大國。

七月五日，德國政府批准二○二四年總預算草案，削減各項支出，卻大幅增加國防預算達五百一十八億歐元（約新台幣一點七兆），較今年增加十七億歐元。德國也將啟用一筆在去年烏俄戰爭爆發後設立，旨在推動德國軍事現代化的一千億歐元特別基金，並從中提撥一百九十二億歐元，使明年國防支出達到占國內生產毛額（GDP）百分之二的目標，以符合北約組織規定。

軍事武器方面，根據媒體報導，德國計劃向美國購買三十五架F-35隱形戰鬥機、六十架波音公司的CH-47F重型運輸直升機；向澳洲採購一百輛以上的「拳師」（Boxer）重型武器裝甲車，以及向以色列購買「蒼鷺」（Heron）TP無人機。以上德國的強軍作為，研判戰略目的是使聯邦國防軍成為北約中的最強大軍隊，除能保衛德國與歐洲安全，未來亦可協助美、日、澳等國，共同捍衛印太區域安全。

德國並非印太區域內國家，但為應對中國軍事擴張，近年調整其國防政策，並主動參與印太軍事活動。二○二一年，德國首次參與美日澳加等國在印太地區的海上聯合軍演，海軍巡防艦「巴伐利亞號」也首次穿越南海；二○二二年，德國派出高達十三架軍機前往澳洲參加「二○二二漆黑行動」（Pitch Black 2022）聯合演習及「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu）；今年德國特別發布「中國戰略」，更首度派遣部隊赴澳洲參加包括模擬陸戰和兩棲登陸戰的聯合軍演。以上種種舉措，凸顯德國在印太區域的存在，且軍事戰略目標對準中國。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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