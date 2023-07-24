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自由廣場》誰才是國際社會的灰犀牛與黑天鵝?!

2023/07/24 05:30

◎ 吳哲文

近期，由於賴清德副總統即將在八月出訪巴拉圭、參加該國新任總統潘尼亞就職典禮，其間並規劃過境美國，出訪時間距離二○二四年總統大選只有不到半年的緣故，一向以盡可能封鎖台灣非親中政權國際空間為目標、並意圖在二○二四年總統大選扶植親中政權的中國當局，自然不會放過這次打壓台灣的機會，以致於中國駐美國大使謝峰講出「當前最重要的是阻止賴清德訪美，以免這頭灰犀牛向他們衝去」之類的誑言。

不過，中國當局在誣指他國特定領袖是灰犀牛的同時，可曾反省過自己才是國際社會當前最大的不確定兼動盪因素？

自習近平上台以來，中國當局為了完遂擴張妄念、並試圖推進與美爭奪世界唯一超強地位的進程，徹底廢棄鄧小平改革開放時代以來的「韜光養晦」戰略，不僅逐漸增強機艦擾襲台日韓等週邊國家的頻率及強度、找尋藉口發動軍事演習製造區域局勢不安，同時更在南海持續擴張其人工島礁、增強其上的軍事部署，還不時展現軍機軍艦突破第一島鏈、窺伺關島等處美軍基地的能力；在外交方面，中國除了持續浸潤滲透國際組織、獲取人事及議題設定的主導權以外，更放任外交官言行戰狼化，藉由各種驚世駭俗的言論來展現赤裸的帝國主義意志，請問做出這些舉措的中國，若不是國際社會的灰犀牛，那誰才是國際社會的灰犀牛？

中國不只是國際社會的灰犀牛，近年來經濟成長動能逐漸鈍化，從過度肥大的房地產體系與地方土地財政泡沫逐漸破滅、以及持續外移中的加工出口業與產業鏈為出發點，影響逐漸擴及到就業、薪資及內需市場，乃至於社會治安等各方面的穩定性，甚至可以說中國正在醞釀一次遍及社會各方面的超完美風暴，「中國經濟衰退」這隻黑天鵝什麼時候會正式落地，已經成為未來幾年內國際政經局勢的最大不確定因素之一。

也正是如此千瘡百孔的中國，才要急於二○二四年台灣總統大選，試圖讓親中候選人當選總統，以攫取台灣資源、為赤色黨國體制延壽，他們的各色傳聲筒在非難賴清德訪美的同時，卻也從來沒有貶抑過柯文哲與侯友宜，甚至還對他們多所褒揚，他們所屬意的候選人是誰，難道還不夠清楚嗎？既然中國當局的意圖已經昭然若揭了，難道台灣人還要自甘為中國奴僕，用選票將自己送入中國的漩渦之中嗎？相信有理智的台灣人，絕對會做出正確的判斷。

（作者從事服務業、兼業作家）

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