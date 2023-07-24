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自由廣場》搶台灣史話語權／中共以學術為名、行併吞之實

2023/07/24 05:30

◎ 何承恩

國民黨全代會，昨正式通過侯友宜為國民黨總統參選人，侯曾說他支持九二共識、更要參與反台獨大遊行，另外一位民眾黨的總統參選人柯文哲，也在七月十八日表示「兩岸一家親」兩岸可協商，主張台灣不能法理台獨；這一藍一白、一搭一唱，輪流幫中國共產黨叫囂，如此為虎作倀，真是台灣人的悲哀。

我們可以看到，侯柯兩位，不約而同地都主張「重啟服貿」，但根據台大鄭秀玲教授指出，當年的服貿協議，是為了配合中國「十二五計畫（國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要）」的發展策略，限縮大部分台灣投資於福建省，以配合海西經濟區發展計畫，現在侯柯又喊著「重啟服貿」，真是煞費兩位司馬昭的苦心。

其實除了重啟服貿、以商逼政以外，學術更是中共長期著墨的領域，習近平在中共黨慶前夕提到：「要牢固樹立大歷史觀，以更寬廣的視野、更長遠的眼光把握世界歷史的發展脈絡和正確走向」，據悉中共正在強化對台灣史的研究，力圖掌握台灣史研究的學術話語權，意圖從題材和角度，意在扭轉台灣去中國化的史觀。

由中國社科院主管，中國社科院近史所、社科文獻出版社主辦的《台灣歷史研究》在二○二一年正式創刊，是中國學界專門發表台灣史研究成果的首創學術刊物，台灣史研究中心主任張海鵬曾公開表示：「將堅持正確的政治方向、理論導向和學術導向，刊載台灣歷史研究領域學術成果，促進學術交流，服務國家對台工作的大政方針。」

換言之，台灣是中國不可分割的一部分，台灣史是中國歷史的一部分，就是該學術期刊的核心精神，更是為了反對台獨史觀與意識，扭轉台灣的「去中國化」史觀而誕生。

再者，中共在一九九六年即推動了「中國知識基礎設施工程」CNKI（China Knowledge Resource Integrated Database）的國家重點資訊化建設專案，傾全國之力，投入中國知識資源大規模數位化，自主研發國際領先的中文數位圖書館技術與全球網路資源分享平台，其服務範圍包括期刊、博碩士論文、會議論文、年鑑、統計數據、圖書、標準、專利等資源在內中國知識資源總庫，只要上網搜尋，就能輕鬆獲得龐大的研究資料，在同為使用中文的前提下，台灣史學研究，在國際學術的話語權上，恐難以抵抗中國的人海戰術。

修昔底德曾說「求真」是史學的職責，《史學方法論》更要求史學家必須保證歷史客觀公正，但如今中共不惜將學術作為統戰工具，在學術領域對台灣步步進逼，已衝擊學術自由及破壞台海現狀，筆者想請問，侯柯兩位總統參選人，您是否支持中共「以學術為工具、行併吞之實」的做法？

筆者也要提醒侯柯兩位總統參選人，借鏡過去，服貿爭議引發了太陽花運動，而在二○一五年國民黨推動修改高中歷史課綱，嘗試恢復大中國史觀，更一度引起反黑箱課綱運動，你們若仍選擇持續違背台灣主流民意，恐怕會得不償失。

（作者為政策研究員）

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