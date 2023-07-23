自由廣場》黑卒仔吃過河！

◎ 蔡田

貴報報導，近年受少子化衝擊，各級學校面臨減班與廢校危機，與新北市一橋之隔的台北市，有部分國中竟「跨河」到新北招生，且將目標鎖定新北捷運三重、蘆洲線沿線的國小，非正式統計資料顯示，三蘆地區流失約三成學生。

但中小學國民義務教育應在地就學，長距離越區就學不應鼓勵，台北市國中「黑卒仔吃過河」，明顯違反國教精神，新北市教育局應明文約束所屬學校，今後不應再配合辦理。

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首先，教育基本法賦予家長和學生有「教育選擇權」，遷戶籍越區就讀是家長的權益，教育局和學校不可干涉或禁止，但不應主動鼓勵，或配合北市學校舉辦招生活動。

其次，「在地就學」是國民義務教育的一項重要元素，所以才有依學區分發就讀的制度，北市國中到新北國小招生，又從旁協助解決戶籍問題，這不但違反國教精神，破壞學區制度，還違反國民教育法，兩市教育局都應出面禁止。

筆者有在兩市學校服務的經驗，知道過往台北市教育資源比較充裕，學生享受的學習經費相對較高，加上台北市擁有的明星高中職較出色，家長和學生的刻版印象是「台北市的學校辦得比較好」、「越區到台北市讀書是榮耀的」，但時至今日，新北市升格後教育經費增多，且近年來，新北市教育行政人員和老師努力不懈，教育力提升不少，此時還要鼓勵越區奔波就學，實在是多此一舉。

要遏阻這股歪風，最重要的是新北教育界要自立自強，拿出辦學的成績和品質，贏得家長和學生信任，家長自然就不會再「用腳投票」。

「國教沒有地域之別」，無論學生在哪裡就讀，國家和學校都應該把學生教好、照顧好才對，不應因教育資源分配不均，讓家長和學生離鄉背井、跨山越河去就學，以此事來說，新北市的國小不但不應該「胳臂向外彎」，暗助台北市國中招生，更應疾聲鼓勵學生就地升學，至於新北市教育局就不要再道德勸說了，而應明文要求所屬學校不得再犯，並透過雙北協商制度，要求北市教育局自我約束不再「侵門踏戶」。

（作者是國小退休教）

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