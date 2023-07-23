自由廣場》談地熱發電對碳稅的重要性

◎ 朱學亭

台灣發展的永續方向中，淨零碳排是最重要環節之一，然而，歐盟CBAM碳稅即將在10月試行，美國的「清潔競爭法案（CCA）」碳稅明年也要實施，兩者對台灣產業產生衝擊。

歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）旨在確保進口商品的碳排放成本得到適當考慮，促進全球減碳目標的實現。CBAM的試行階段將首先適用：水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣等六類商品，衝擊最大的是國內鋼鐵業，國貿局統計(2022年)顯示，鋼鐵及其製品約佔出口歐洲總額12.4％（50.9億美元），因此經濟部也積極輔導廠商設法解決。

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面對歐盟CBAM碳稅，台灣廠商若不乖乖照一噸碳排繳多少稅，有三條路可考量：一、去碳交易所買碳權，台灣在今年8/7成立碳交易所可以提供廠商碳權。暫且無論碳權的來源，廠商所買的碳權如何折抵成CBAM碳稅憑證尚在未竟之天。二、是碳盤查的認證。廠商取得碳盤查認證如何折抵成碳稅也還有很長的路要走。三、由經濟部標檢局發的T-REC綠電憑證。

經濟部評估，台灣的T-REC憑證，是最有機會在短期得到CBAM碳稅憑證的折抵，它是針對再生能源發電設備進行查證後核發。歐盟也有名為「GO（Guarantee ofOrign）」的綠電憑證，T-REC憑證可比照GO憑證去折抵CBAM碳稅。1張憑證為1000度綠電，可量化計算環境減碳效益。總之，購買T-REC憑證是出口歐洲的廠商目前最可能的碳稅折抵工具。

T-REC綠電憑證目前都被高科技廠商收購一空，自從上路以來，半導體龍頭台積電買了99%的T-REC綠電憑證。從供給面看，太陽能和風力發電在近年大幅成長後趨近飽合，要大幅增加T-REC綠電憑證，地熱發電是台灣唯一的可能，台灣的地熱發電只佔0.01%，未來有很大空間，菲律賓的地熱發電容量約有1900MW，佔菲10%發電量，台灣的地熱發電若能像菲國達到10%，不只可提供24小時穩定的發電來源(風電和太陽光電是不穩定來源)，其產出的再生能源憑證（T-REC）還可拿來折抵歐盟和美國即將施行的政策，政府應加速地熱發電的開發，以協助廠商取得迫切所需的綠電憑證。

（作者是中台灣教授協會理事／台灣永續發展與國際合作協會召集人）

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