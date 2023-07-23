自由廣場》談美軍二兵逃往北韓案與國內扯鈴教練共諜案

◎ 張玲玲

兩韓「非武裝地帶」（DMZ）上周有一名駐韓美軍二兵越界逃往北韓，震驚國際。他在南韓期間曾鬥毆、破壞警車…犯下襲擊與破壞公物罪，在「刑懲併行」原則下，二兵在南韓接受拘役與罰款，且須遣返美國接受紀律處分，但返美前竟逃往北韓，令人匪夷所思，家人錯愕。

據五角大廈稱，該二兵已被北韓拘留。以往因奇怪理由而逃往北韓的少數美軍自述，曾遭無麻醉強行摘除器官、用削皮方式除去美國圖文的紋身、強迫性交、以「邪惡的美國人」身分被公審及監視，由此來看，這名逃往北韓的美國二兵，在北韓將受到的苦難，絕對比回美國接受紀律處分，更嚴苛千百倍。這絕非危言聳聽，許多脫北女性曾指控，被上司性侵懷孕，未麻醉下遭強制墮胎。二○一七年，一名冒死脫北的北韓士兵身中五彈，南韓醫生搶救過程，不斷撈出滿肚子廿幾公分長「教科書上才有的寄生蟲」。那名逃往北韓的美軍二兵，一份平價、衛生的漢堡都將是夢想。

請繼續往下閱讀...

近日國內爆發扯鈴教練疑透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收袍澤，為中國大陸相關機關在台發展組織，並伺機刺探、蒐集軍事情報，涉犯《國家安全法》。

不論是逃到北韓的美國二兵或我國涉犯國安法的官兵，他們心中不存有「國家、責任、榮譽」軍人核心信念的話，就很容易賠上國家安全與自己的人生去換取自以為是的小利與僥倖，也讓家人蒙羞；用「幸」換取「不幸」，真是不值。

（作者是陸軍備役上校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法