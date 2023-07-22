自由廣場》台美大選下的賴清德美國行

◎ 陳永昌

副總統賴清德將率團出席巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮，去返程循例安排過境美國。

過去廿多年來，台灣民選副總統過境美國十次，賴清德此行是第十一次，也是他繼二○二○年一月出訪宏都拉斯後的第二次。美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅強調：「過境是慣例，符合美國長期以來的做法」，美國國務卿布林肯提醒北京當局：「中國沒有理由藉故採取挑釁行動」。

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二○一六年六月，蔡英文總統就任後第一次出訪，目的地之一就是巴拉圭，先後過境邁阿密與洛杉磯，時任美國眾議院外委會主席羅伊斯親自在洛杉磯接機。

二○一八年八月，蔡英文出席巴拉圭新任總統就職典禮，去程過境美國洛杉磯，與時任參議院外委會亞太小組主席賈德納等人會面，回程過境休士頓時，參訪美國國家航空暨太空總署詹森太空中心，成為第一位走進美國官方機構的台灣元首。

二○二二年一月，賴清德前往宏都拉斯參加新任總統就職典禮，則是過境洛杉磯與舊金山，當時疫情嚴峻，與時任美國眾議院議長裴洛西等政要改採視訊通話。

賴清德此趟巴拉圭之行，過境地點、規格與待遇只要完全比照前例辦理，恪遵「零意外」原則，以具體行動表明承繼蔡英文過去七年來穩健路線，維持並強化與華盛頓當局默契暨互信，就是成功得分的外交出擊，蓄積未來八年任期「走近」白宮的能量。

賴清德依循往例謹慎自持，力求降低不可預測風險;反倒是北京當局極可能反應過度，輕舉妄動挑釁報復，升高台灣海峽緊張局面，習近平一再扮演片面改變現狀的「麻煩製造者」，讓忙於處理俄烏戰爭的拜登政府皺眉頭，這是孫曉雅與布林肯提前滅火的原因所在。

美國眾議院外委會印太小組與美中戰略競爭特別委員會本週先後召開聽證會，證明美國朝野抗中立場一致，「華盛頓共識」毫無動搖。共和黨籍議員發言抨擊拜登政府與中國打交道「不夠強硬」，高官訪中是以溝通對話為幌子的綏靖主義，國務院亞太助理國務卿康達則說「出拳毫無保留」，強調美國絕未做任何讓步。

台美兩國明年總統大選的共伴效應下，賴清德過境美國的安排一旦出現有違慣例的降級待遇，勢必被視為拜登政府向北京當局低頭的證據，政治後座力不容小覷，外交老手拜登不可能不知。

（作者為企業專業經理人）

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