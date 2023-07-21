自由廣場》謝淑薇與台捷網球外交

◎ 高碩泰

漏夜觀戰，欣喜謝淑薇贏得今年英國溫布頓網球大賽女子雙打冠軍，再登個人網球職涯的高峰，可惜電視現場直播似未見台灣球迷、僑胞、留學生手執國旗、標語或圖板加油的鏡頭，不無錯失全球性台灣形象露出的良機。相較男子單打決賽的畫面，西班牙及塞爾維亞球迷在網球的最高殿堂忘情揮舞兩國國旗，或穿搭特色服飾，為本國選手助陣，氣氛嗨翻。

謝的最佳搭檔史翠科娃、今年女子單打冠軍范卓索娃，都是捷克選手，讓各界再度見識到這個人口僅一千萬的國家，近半世紀以來高手輩出的網球實力。捷克傳承不斷的男女選手，包括開路先鋒的「冷面殺手」藍道、後來歸化美籍的「女金剛」娜拉提諾娃等，加總取得數十座四大公開賽冠軍金盃，以人均而言，堪為全球第一！

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我國近年對中、東歐地區的經營，台捷關係極具成果，部長級高層官員，國會領袖、議員、工商文化團體等互訪頻繁，產業界合作相得益彰。從雙方互惠互利著眼，網球允可列入優先體育合作項目，擷長補短，強化實質交流，駐外單位也可扮演推手角色。

台灣年輕好手逐漸嶄露頭角，我方可借鏡捷克全方位策略且配套完整的網球經驗，包括禮聘該國名師，退休名將擔任教練。政府與民間也應不惜投資先進的網球設施，提倡網球風氣之外，大力培訓深具潛力的青少年選手，提供適切福利，讓他們沒有後顧之憂，庶可循序精進，躋身世界排名，俾台灣網壇後繼有人。

希望台灣的網球相關單位放眼大局，捐棄門戶之見，讓優秀選手發光發熱！

（作者是二○一六–二○二○年駐美代表，網球迷）

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