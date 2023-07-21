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自由廣場》柯所不欲，強施於蔣

2023/07/21 05:30

◎ 胡顏

報載，台北流行音樂中心還有一．九億元工程款尚未結清，每日利息高達八十萬元，此事引發前市長柯文哲辦公室和文化部互槓。

柯文哲受訪時呼籲台北市政府，要相信他「不是歪哥的人」，又說，既然中央不出錢，北市府就自己出，事情就解決了。

筆者不以為然，「己所不欲，勿施於人」，柯在任內不解決的問題，將爛攤子留給繼任者，還裝出一派輕鬆，說「台北市政府出錢，問題就解決了」，如果這麼簡單，柯文哲卸任前為何不繳清尾款就好？倘若當時柯有積極處置，也不至於留下爭議拖到現在，柯才是紛爭的始作俑者。

柯文哲要蔣萬安相信他「不是歪哥的人」，這說法更奇怪，付不付尾款，跟市長「歪不歪哥」有何關聯？

柯市府卸任前，有長達八個月可處理此事，柯市府卻沒處理，所持理由是「原本文化部承諾要編列預算給北市」，若是如此，柯文哲如今卻立場轉變，叫「台北市政府趕快付一付，問題就解決了」，立場搖擺，前後矛盾，態度反覆，這樣的人還想爭取總統大位？

柯前市長卸任後接連爆出有關經費的爭議，前不久，因柯不顧市議會決議，個人執意辦理雙城論壇，導致核銷經費遭剔除，柯太太竟然放話「只要蔣萬安敢要，她就付」，因而遭質疑，為何不主動付清？如今再爆北流尾款糾紛，柯自己不付，卻要蔣市府「趕快付一付」，真是「己所不欲，強施於人」，真是完全不負責任！

（作者是退休國小教師）

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