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自由廣場》斑馬線上不管有無行人 務必減速慢行

2023/07/21 05:30

◎ 顏綠芬

新北市一位廿八歲少婦，六月底在斑馬線遭計程車撞擊，送醫搶救八日不幸離世，魂斷斑馬線，令人扼腕！

 半年來，高額罰款、密集舉發、交警站路口，的確有所改善，為什麼事故仍一再發生？應該落實而尚未落實的關鍵是，駕駛人未養成「轉彎、遇斑馬線需減速慢行，不管有無行人」的習慣。 

開車不難，難在緊急狀況下的即時反應，很多車禍都是在突發狀況下發生的。大家都知道，車輛遇紅燈，一定要停，不管白天黑夜，不管橫向有無車輛、行人。同樣的，斑馬線前車輛必須減速慢行，駕駛人為何不遵守？

「根本沒人，為何要減速？反正行人自己會注意」、「行人在斑馬線上沒有前行，我幹嘛減速？就趕快開過去啊！」，將心比心，走斑馬線過馬路，眼見車輛直逼而近，卻未減速，你敢往前走嗎？有時走到斑馬線中間，遠遠一部車快速衝來，你是要停下來還是繼續往前走？當然，繼續走的話，車會在快撞到你之前緊急煞車，但這是在練膽，還是在拿命開玩笑？正常人當然是要看到車子減速，才敢繼續走啊！ 

轉彎車也讓行人心驚膽顫，即使有紅綠燈，也常有不減速，直接甩過去的。若是沒有號誌的路口更可怕，我曾推著坐在三輪車內的孫子在巷子裡走，突然一部摩托車從右方轉向過來，完全沒有減速的直衝過來，幸好我非常謹慎，雖有驚無險，卻嚇出一身汗來。 

車多、塞車有很多因素，這和過馬路行人有多少，沒什麼直接關係，難道要反過來限制長輩、身障者、牽幼童的媽媽外出？馬路的九成空間已經讓給車輛，能不能給行人一點空間？

再次呼籲，開車不是遇有行人才禮讓，平時就要遵重斑馬線的權威，不管有無行人，都要「減速」慢行，並且養成習慣，請交通部嚴令執行，給弱勢行人一個安心、安全的過路環境！

（作者是國立臺北藝術大學教授）

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