晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》那些歷史課本沒有說的事

2023/07/20 05:30

◎ 劉松柏

一○八課綱實行以後，中小學歷史課本在內容上有著較大的變革，以往的夏商周秦漢已被台灣史取代，身為居住在台灣島上的一份子，這當然是一種好事，所謂：汝台灣人，不可不知台灣事。但是課本呈現的真的是歷史的全貌嗎？

如果仔細檢視歷史課本的內容，無論是從台灣史的角度，或是世界史的角度，會發現有一些重要史實並未被放進課本中，如日治時期米糖比價法（一稱米價比準法），此法令的緣由包含日本本身稻米生產的不足，以及一次大戰歐洲對蔗糖的需求，最終引起二林等地的蔗農抗議，是一個很適合放在歷史課堂上討論的議題，含括經濟、政治、民生等層面，但現行課本卻只是草草帶過，有些版本甚至根本未提，如此將限制學生世界史觀的培養。

另外在國民政府時代，雖然提到白色恐怖，但相關重大事件亦未曾提及，如澎湖七一三事件，此事件甚至被稱為外省人的二二八事件，希望課本列入此事，並不是希望挑起族群對立，而是希望能讓學生了解一般庶民在當時政治壓迫下的生活，無分本省籍或外省籍，其實都是身處在一個比現在不自由的環境。直至民國七十六年，金門地區尚有東崗事件，在軍令的要求下，人的自主性是那麼的渺小，這些其實也可以讓學生知道。

而在六四天安門事件中，當時曾經發起大規模的捐款活動，但這些捐款最後流向何方？如果歷史是轉型正義的一種方法，那麼我們更應該藉由歷史培養學生的思辨能力，而不該只是史實的背誦。

（作者從事教職）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書