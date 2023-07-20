自由廣場》那些歷史課本沒有說的事

◎ 劉松柏

一○八課綱實行以後，中小學歷史課本在內容上有著較大的變革，以往的夏商周秦漢已被台灣史取代，身為居住在台灣島上的一份子，這當然是一種好事，所謂：汝台灣人，不可不知台灣事。但是課本呈現的真的是歷史的全貌嗎？

如果仔細檢視歷史課本的內容，無論是從台灣史的角度，或是世界史的角度，會發現有一些重要史實並未被放進課本中，如日治時期米糖比價法（一稱米價比準法），此法令的緣由包含日本本身稻米生產的不足，以及一次大戰歐洲對蔗糖的需求，最終引起二林等地的蔗農抗議，是一個很適合放在歷史課堂上討論的議題，含括經濟、政治、民生等層面，但現行課本卻只是草草帶過，有些版本甚至根本未提，如此將限制學生世界史觀的培養。

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另外在國民政府時代，雖然提到白色恐怖，但相關重大事件亦未曾提及，如澎湖七一三事件，此事件甚至被稱為外省人的二二八事件，希望課本列入此事，並不是希望挑起族群對立，而是希望能讓學生了解一般庶民在當時政治壓迫下的生活，無分本省籍或外省籍，其實都是身處在一個比現在不自由的環境。直至民國七十六年，金門地區尚有東崗事件，在軍令的要求下，人的自主性是那麼的渺小，這些其實也可以讓學生知道。

而在六四天安門事件中，當時曾經發起大規模的捐款活動，但這些捐款最後流向何方？如果歷史是轉型正義的一種方法，那麼我們更應該藉由歷史培養學生的思辨能力，而不該只是史實的背誦。

（作者從事教職）

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