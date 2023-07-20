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自由廣場》恢復特偵組 侯友宜國際法盲

2023/07/20 05:30

◎ 黃帝穎

國民黨總統候選人侯友宜提「恢復特偵組」政見，國民黨中央也正式召開「力挺侯友宜新建特偵組，遏止貪腐進行式」記者會，完全無視世界民主國家檢察法制發展，簡直國際法盲！

類似我國特偵組的設計，世界民主國家紛紛發現，檢察權力集中即有濫權及介入政爭的高度風險，因此均已廢除不用，例如：美國曾有「獨立檢察官」，但美國社會質疑獨立檢察官功能不彰、介入政爭，因此美國國會在一九九九年讓獨立檢察官走入歷史。

鄰國日本特搜部的制度設計，是將特搜部設於地方檢察署內，不會發生我國最高檢特偵組的權力集中問題。更明顯的例子，是南韓成立卅二年的「中央搜查部」（相當於我國特偵組），同因社會高度質疑政治介入，而在二○一三年四月走入歷史。

侯友宜如稍微有國際觀與民主法治素養，就可輕易發現，特偵組的權力集中、辦案不公問題，從前述美國廢除獨立檢察官、日本特搜部設在地檢署和南韓廢除中央搜查部等比較法，特偵組早已無存立空間。

如果依照侯友宜的落後主張，總統蔡英文其實可獲得很多政治利益，一旦比照前總統馬英九任內「黃世銘的特偵組」的運作方式及馬英九洩密案無罪之見解，蔡總統大可聽取特偵組監聽侯友宜的報告，再召集林佳龍秘書長與行政院長到官邸做政治協調，因事涉中央地方垂直權力分立，然後由特偵組召開「切勿錯過」記者會，驚爆侯友宜的監聽通訊內容。

特偵組更可以全面監聽侯家關係人，比照一○○年特他六十一號「一票監聽吃到飽」，全面監聽侯友宜及百間房產「凱旋苑」等所有關係人，最後當然由蔡總統聽取特偵組報告。

以上的想像舉例，用意旨在凸顯侯友宜「恢復特偵組」的法治觀念之落後與國際法盲，同時肯定蔡政府「自廢武功」，自廢政爭利器特偵組，讓台灣法治接軌民主世界。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、律師）

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