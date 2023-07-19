自由廣場》（鏗鏘集）自由，作為一種禮物

◎ 李敏勇

一九八七年七月十五日，台灣解除從一九四九年實施的卅八年戒嚴統治。當年，我四十之齡，應邀暑假在美國的海外台灣人同鄉會活動，以及在加拿大愛蒙頓大學舉辦的台灣文學研究會年會一一這是旅美、加的台灣文學工作者組成的團體；順道在許多城市的台灣人團體演講、朗讀詩歌，談文學。同行，但不盡同途的有詩人鄭烱明，音樂家簡上仁。

解嚴，何等令人興奮的消息！那應是一九四七年二二八事件，台灣人集體被壓抑蹲伏著；一九七九年十二月十日高雄美麗島事件，台灣人不再被壓制後，改變轉型的時代。戒嚴體制的禁錮，蔣氏父子挾黨政軍特團遂行黨國專制，也脅迫誘引一些台灣人進入共犯結構，分贓體系，淤積在白色恐怖壓制的暗黑歷史。

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那一年暑夏，我在加州一號公路沿太平洋海岸，南下聖地牙哥台灣會館演講的路途，於海邊停下休息時，想到流亡美國的波蘭詩人米洛舒（C.Milosz,一九一一-二○○四）的一首詩：

這麼幸福的一天。

霧一早就散了，我在花園做活。

蜂鳥停在忍冬花上。

這世界沒有什麼東西我想擁有。

我遭受過的任何災難。也都忘了。

若有人認為經歷同樣的人生也不會令我難堪。

我身上沒有感到痛苦。

我挺起身時，看見藍色的海和帆。

——禮物

自由，就是米洛舒所指的禮物。如果看過波蘭導演奇士勞斯基的電影《紅》、《藍》、《白》（台灣片商加料改名為《紅色情深》、《藍色情挑》、《白色情迷》），其實是法國大革命紅藍白三色旗的想像，或近現代國家的國旗指謂的憧憬。〈禮物〉的意義就再明顯不過了。

但在台灣，解嚴卅六年紀念日就像二二八紀念日，彷彿只是片面記取的歷史。因為解除戒嚴，民主化以後失去獨占統治條件的中國國民黨，自外於台灣的政治發展，只緬懷以中國意理統治台灣，忘了當年亡於中國共產黨，流亡來台，共存共榮的歷史，不只忽視解嚴的意義，更敵視這個日子。當年長期戒嚴的理由，反過來成為中國國民黨依恃的惡意力量。中國，成為泛中國國民黨的綑身索。

把自由，作為一種禮物，或作為一種信物，台灣才能發展近代化，民主化的國家共同體。選舉，是公民權的展現，具有權利和責任的雙重性，不只是政客爭權奪利的形式。台灣人民，好好珍惜自由這種禮物，並視為信物，共同建構我們的國家，讓台灣成為更好的國家！

（作者是詩人）

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