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自由廣場》從716遊行到成吉思汗

2023/07/19 05:30

◎ 張經偉

日前的「七一六大遊行」結束了，不諱言，我個人目前也未買房，但我認為不動產相關客體條件，不該是主導我們幸福與否的主因，陳雷的台語經典歌曲《歡喜就好》讓我們認清：無車無房、有車有房…可能各自有各自的煩惱，欲化解現實的無力感，終究還是要回到自己的心態。

郭台銘自稱推崇成吉思汗，可惜這次遊行，他並未提到遊牧民族對「財產」的看法，所謂「有土斯有財」其實是農業文明的思維，若是遊牧文明則多屬「動產」，所以牧民常隨身配戴許多金飾：躍馬至各地、貿易於就地。

成吉思汗與子孫征服歐亞、開創世界性的蒙古帝國，是為遊牧文明的巔峰，也感受到他們的自信，忽必烈建立元朝，乃謀士劉秉忠採《易經》的「大哉乾元」以取名。否則，此前的遊牧民族入主農業地區，都是區域性，因而採用農業民族舊慣，以當地古名為國號：例如「北魏」取自「魏國」，明顯還框架於某一塊土地。不似「大哉乾元」是為普世價值：元世祖不是擁有哪一塊土地，而是懷抱全天下。

台灣古為海商往返之島、今為高科技重鎮，何嘗不能是另類遊牧文明？美國也有人以車為家（vanlife）、以船為家（liveaboard）…日子照過。我們沒買房，可能只是我們選擇「動產」、做成吉思汗的現代傳人，何須悲憤，何須無力？

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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