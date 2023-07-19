自由廣場》第一起國民法官審理案件要面臨的問題

◎ 吳景欽

全國第一起由國民法官參與審判的案件，從七月十八日起在新北地院展開，並將於廿一日宣判，為我國司法開啟新篇章，卻不免帶來新的問題與挑戰。

七月十七日，新北地院完成國民法官選任，從到場的五十七位候選國民法官中，選出六位國民法官與四位候補者。此處要關注的是，經合法通知的候選者，辭退比率有多少，尤其是完全未回覆者的比率，更屬關鍵。雖依國民法官法第九十九條第二款，經合法通知而無正當理由未到場者，可處三萬元以下罰鍰，但在制度新立之時，法院恐不會動輒開罰。惟若辭退率太高，就可能使國民法官的選任過於狹窄，致有違普遍性原則。

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因於國民法官參與審判的案件，必採取集中審理，故目前安排的審理期間，皆以三日為準。惟國民法官法採取起訴狀一本，即為防止未審先判，檢察官起訴時，除起訴狀外，並不將相關卷證移送法院。這也代表，所有案件內容及證據，都只能在審判期間被提出，則就人生第一次坐上審判席的國民法官，如何在短短三日內，吸收檢辯雙方所提之證據，證人與鑑定人陳述，都會是神聖的課題。尤其如此次新北地院所審理之案件，涉及受家暴的妻子殺死丈夫，就應考量在長期受虐下，於行為時有否責任能力，這必要面對精神鑑定的難題，致得在短時間內，迅速吸收且判斷責任能力有無，這絕對是一大考驗。而在如此的情境下，也象徵檢察官、辯護人，甚至是鑑定人，必得將艱澀的法律用語與專業知識，以平易方式為表達，才足以讓國民法官理解。

而言詞辯論終結後的評議，恐是更大的考驗，因在國民法官法實施前三年，僅以故意犯罪因而發生死亡結果者為限，就常得面對故意殺人罪的案件。又此等犯罪，所爭執者，幾乎是來自於有無責任能力及要否判處死刑，而因有罪及死刑之評議，乃採取附條件的三分之二決，即至少六票且包含法官的意見。故在三位專職法官與六位國民法官共同評議，且法官具有法律解釋的專屬權限下，如何在法律專業輔助與保持國民法官判斷的獨立性間取得平衡，以防止其僅成為背書角色，顯都是司法改革的重要試煉。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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