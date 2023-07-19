自由廣場》賴副過境美國，各政黨應支持

◎ 李坤隆

每次總統大選，到美國是必定行程，這次副總統賴清德要過境美國，直接獲得美國當局的認可，其實質效果與其他候選人將有顯著不同。

根據媒體報導，副總統賴清德將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）下月十五日的就職典禮，對於此事，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明確表示，賴清德來回都會過境美國，此與過去台灣副總統過境都相同，也完全符合美國的「一個中國」政策，還特別強調，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。

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看到聲明，讓我們對台美關係有更進一步的肯定，因為出面證實的是美國國務卿，層級夠高，而且是直接針對事件提出說明，顯見賴清德過境美國的事件是被重視的，我們也期待在密切互動中，台美關係更趨緊密。

這樣的事實也可以封國內不同意見政黨的悠悠眾口，選舉時固然希望佔據鎂光燈焦點，但若只因政黨利益不同就傷害國家利益，就不是我們所樂見，美國這次的態度，希望能讓國內對立聲浪降低，有助國家共識的凝聚。

布林肯特別提到北京不要藉此做文章，我們同步希望國內的部分人士或政黨，也不要藉機火上加油，借外力來分散國家的力量，畢竟選舉是一時的，台灣的整體利益才是人民期待的！

（作者是大學教師）

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