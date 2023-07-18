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自由廣場》當你凝視深淵裡那碗白飯

2023/07/18 05:30

◎ 張約翰

七月八日發生的北科大白飯事件，在各種奇特陰謀論之下，終於過了網路聲量高峰。根據Google搜尋趨勢，「白飯」、「北科」兩個關鍵詞，在七月十二日達到搜尋熱度最高峰，然後一路下降。終於我們都從這場與公共利益無關的新聞轟炸下倖存。

白飯事件的是非對錯、不同世代選邊站的衝突、名嘴意外引發的族群歧視爭議、特意洗掉其他事件的陰謀論、跑錯棚去台科大刷一星負評、藉機推廣國產米的事件行銷，這些紛擾總算都過去了。然而我們就真的能鬆口氣嗎？

熱度短期竄升的事件，生命週期不外乎如此：真實事件或幻想文引發熱議、媒體報導提升熱度、名嘴網紅評論加上事件行銷延伸熱度、議題中的對立元素造成選邊站引發鄉民正義、因下一個熱議事件發生而降溫。值得注意的有三點：熱議事件的生命週期很短，白飯事件從發生到最高峰只有四天；熱議事件都會成為各種選邊站的表態，而且一直有不同事件接續熱度，所以我們得不斷的表態；愈投入熱議事件，愈難從這樣的循環中全身而退。

每一次不論真實還是虛構的熱議事件，都是一次選邊站的動員。我們從事件當中選擇與自己相近的一方（世代、性別、地域、族群、職業，甚至科系）為正義、為善，然後把這個事件是否關乎公共利益拋在腦後，毫不留情的攻擊另一方。工具則是各種網路平台提高互動的機制，包括發文、按讚按表情、刷負評。熱議事件不斷的接續，我們的動員也就永無止息。

「當你凝視深淵，深淵也凝視著你。」這句話出自尼采《善惡的彼岸》。不要以為深淵只能被你凝視，也不要以為你比深淵更有道德正當性。當你以為自己在不斷地與惡戰鬥，卻沒發現戰鬥本能就是惡，你的戰鬥就是惡的一部分。而且很可能有那麼一天，你對賣花婆婆一句不耐煩的抱怨、忘記拉的拉鍊、不小心撞掉的便當，引發一場以你為中心展開的戰鬥，到時候你站在哪一邊還重要嗎？

熱炒店歇業，北科大被刷負評，台科大遭池魚之殃，這場戰鬥最後得益的是誰？當你凝視深淵裡那碗白飯，別忘了那碗白飯也在凝視著你。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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