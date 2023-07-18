社論》以畫地圖的方式併吞台灣

中國以畫地圖的方式吃掉台灣，國際間被迫選邊站者不乏其例。四年前，倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，把中國與台灣分開呈現，引起風波，該校後來以配合聯合國地圖為由，把台灣強納入中國地圖。（中央社檔案照）

美國眾議院上週五通過二○二四財政年度《國防授權法案》（NDAA）。總金額八千七百四十多億美元的法案，有涉及台灣的多項條款，包括邀請台灣參加環太平洋軍演、落實軍售及強化美台軍事合作，也禁止美國國防部使用把台灣畫入中國領土的地圖。

這一又稱「誠實地圖」的條款，是針對中國以畫地圖的方式展現其併吞台灣野心，反映眾議院對「台灣不是中國領土」的基本立場。有如領銜提案的蒂凡尼（Tom Tiffany）議員所強調，這只是反映一個事實，即「中國是中國，台灣是台灣」；「我們都知道，台灣不是也從未成為共產中國的一部分，任何與其不合的主張都是虛假的」。從而，《國防授權法案》授予五角大廈的所有經費，「都不能用於製作、採購或展示把台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島、蘭嶼納為中國領土的地圖」。

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值得強調，兩年前，由拜登總統簽署的二○二二年《聯邦政府撥款法》，也有類似的「誠實地圖」規定，但文字較為間接：聯邦政府不得出資製作、採購或展示「不準確」描述台灣領土、政治經濟體制及由台灣當局管理島嶼的地圖。當時，中國反應氣急敗壞，指美國「粗暴干涉內政，大搞政治操弄」，將有「難以承受的後果」。法案最初由蒂凡尼及查波（Steve Chabot）兩位議員領銜提出；這次眾議院版本規定更明確，由「不準確描述」改為明白禁用把台灣納入中國領土的地圖。

蒂凡尼等議員鍥而不捨，且已然形成國會共識。他強調，美國的「一中政策」認知北京宣稱台灣是中國一部分，實屬「虛假主張」，「不誠實政策」應予摒棄。因而，儘管他所提出的條文無法改變這項政策，但至少能要求美方使用「誠實地圖」。

事實上，「虛假主張」不僅見諸「一中政策」的中方片面之言，中國近年以其「一中原則」到處欺壓台灣、脅迫各國，還以諸多花招手法企圖製造假象，讓國際社會誤認台灣已遭併入中國。跨國企業、航空旅遊、服飾精品、國際組織、學術機構…在標示台灣時，常受中國無理干擾脅迫，強加「中國一省」、「中國台灣」、「中國一部分」等字眼，以致有關台灣在世界地圖與中國的區隔，屢成國際議題。對內，專制中國更嚴密控制，地圖是展現領土野心，矮化台灣，從心理上阿Ｑ式征服台灣的慣用工具之一。

其例罄竹難書。二○二○年，中國官方發布「標準地圖」，明顯涵蓋台灣，宣稱「我國領域包括中國大陸、台灣島、釣魚島、東沙群島、南沙群島等」，當局強調「規範使用地圖，一點都不能錯」，「正確表達國家版圖是不可逾越的紅線；維護國家領土和主權完整，是每一個公民的責任和義務」。今年初，官方進一步規定，把台灣在地圖上按「省級行政單位」標示，台北市為「省級行政中心」，五都為「地級行政中心」，以「正確反映台灣島與大陸之間」的關係。

發布規定同時，中國官方還嚴厲取締「問題地圖」。按二○一五年的《地圖管理條例》，地圖出版須經審批，出口、對海外發布或顯示尤其嚴格；只要被認定「危害主權、國家統一、領土完整、國家安全及利益，違反一個中國原則」，即遭沒收。在台灣問題上，地圖標示尤不得「瞞天過海、偷梁換柱」，要「拒絕『問題地圖』，祖國領土一起守好」。

以畫地圖的方式吃掉台灣，國際間被迫選邊站者不乏其例，但只要是正直之士或與中國沒有政商利益瓜葛者，不會屈從於這般「虛假主張」。四年前，倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，把中國與台灣分開呈現，引起風波，該校後來以配合聯合國地圖為由，把台灣強納入中國地圖。二○二一年東京奧運，不僅日本放送協會《NHK》主播直接以「台灣」稱呼我國，美國《NBC》電視網在中國隊進場時，畫面上的中國地圖「沒有台灣」，引發中國官方做賊喊捉賊反應，宣稱「奧運不能被政治化」。近年因領海問題與中國紛爭不斷的菲律賓，民間對中國至為反感，有輿論指中國的作為，自毀「不把南海軍事化」的國際承諾，也公然無視南海仲裁的國際法紀；其在南海的地圖編製，與十九世紀英國海軍製作的海洋和海岸線地圖一樣，凸顯了帝國主義的霸道。

相較於中國的阿Ｑ式畫地圖，台灣也曾有前例。早年官方以「大中國」概念編製包括外蒙古的「秋海棠地圖」，近年才終於揚棄。假的真不了，地圖雖有反映主權的政治意義，「誠實」仍為上策。

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