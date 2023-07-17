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社論》自由世界紛紛向「抗中聯盟」歸隊

2023/07/17 05:30

德國最近發表首部「中國戰略」指稱，中國已經改變，德國的對中政策也應調整，以降低對中方的戰略、經濟依賴，並主張「台灣海峽現狀只能透過和平方式且兩岸同意下改變」；此外，日前發布的北約高峰會公報，則多次點名中國透過政治、經濟、軍事手段在全球擴張並投射力量，甚至積極擴充核武、深化對俄關係，正全面挑戰北約安全與價值。北約並譴責中國「威脅台灣」，並進行大規模軍備建設。

中國在習近平主政下，大作民族偉大復興的中國夢，大肆擴張軍備，不斷進行戰狼外交、武力與經濟脅迫，企圖改變現行的國際秩序與規則，挑戰美國維護自由世界安全的超強地位。而習近平作法之所以引起國際社會的普遍憂心，更在於此一紅色帝國崛起的動力，來自於洗雪「百年國恥」的民族主義，其本質與防衛型民族主義不同，而是一種報仇型與出征型民族主義的混合。歷史一再證明，多少罪惡與災難由此而生。俄羅斯將烏克蘭視為恢復大俄羅斯榮光不可或缺的一部分，因而發動侵烏戰爭，成為文明世界的最大威脅；同樣的，中共妄自宣稱從未受其統治過的台灣為不可分割的一部分，企圖以武力併吞，完成所謂「祖國完全統一」，也將對全球的經濟、普世價值帶來毀滅性的劫難。由於中共肆無忌憚的窮兵黷武，完全無視現有的國際文明規則，因此戰爭威脅似乎一觸即發，尤其美中貿易戰及全球疫情更讓自由世界認清中共的野蠻本質，紛紛強調供應鏈與地緣政治的安全，對中國展開降低經濟依賴的「去風險」，強調台海和平對全球繁榮、福祉的重要性。

在改變對中戰略思考的國家中，有兩國具有象徵意義︰德國與南韓。這兩個國家出現對中國名為「去風險」，實則「降低依賴」的轉變，印證中國市場雖大，但此一誘惑卻潛藏著重大風險，在對中國不斷加深經濟依賴的同時，無異也更加受制於中國，最後甚至遭到反噬，賠掉了經濟與國家的自主性。德國與中國的貿易額，據德國聯邦統計局統計，二○二二年達到二九八○億歐元，逆差高達八四三億歐元，貿易依存度高居對其它國家之冠；南韓與中國在二○一五年簽訂自由貿易協定，意氣風發，以為在中國市場挖到金礦，而二○一八年貿易順差達到五五六．四億美元的歷史高峰，去年則出現二九四．九億美元逆差。逆差若是出於自由競爭下的結果，就不存在過度依賴的風險；但是中共經常把經濟視為一種籌碼，或者以商圍政，企圖影響對手國的內政，或者作經濟制裁手段，意圖壓迫對手國屈服於中國的政治主張。這方面，南韓因為中共反對設置薩德系統而祭出禁韓令抵制，受害慘重。德國的「中國戰略」報告也特別點出這種政治風險：「德國政府憂慮地看到，中國為服務於一黨體制的利益，努力對國際秩序施加影響，比如淡化人權的地位。」

國際社會對於台海安全的關切絕非杞人憂天，中國對內鐵拳鎮壓、對外武力威脅，一方面是極權結構所致，另一方面則源自習近平基本教義派的好戰性格。中國在鄧小平改革開放後，人民的溫飽問題解決，也沒有外在的威脅，應該走上和平崛起之路，成為負責任的大國。然而，隨著中國國力愈來愈強大，中共為了確保永世執政的正當性，開始對民眾進行民族主義洗腦，以對抗現實中已不存在的「帝國主義」、「西方列強」，這種反帝情緒到了習近平上台後更加狂熱。如果中國不想對外擴張，發動戰爭，坦白說，沒有任何國家會去招惹中國；亦即中國實際上沒有外患，只要好好發展經濟，便可造福中國人民。但是，習近平之前在黨校發表演說時，再三強調「對黨忠誠」，「總想過太平日子，不想鬥爭是不切實際的」；最近習近平視察東部戰區，更一再強調中國軍隊必須「敢於打仗」，軍人們必須「敢打、會打，堅決捍衛國家主權和安全」。而就在北約發布公報當天，台灣周圍的空域、海域出現大量中國軍機、軍艦，展現一副好戰的猖狂姿態。如此的威脅，對於自由世界已是一種明顯而立即的危險。

近世以來，全球化的推動改善了人類的生活，創造出福祉與繁榮，但是俄羅斯、中國這類無視民主、人權價值的好戰國家出現，破壞了全球化的進程。台積電創辦人張忠謀日前表示，現在全球化也有了新定義，國家安全的重要性已凌駕在全球化分工合作之上；而這也是自由世界面對同樣的威脅，基於國家與供應鏈安全，作出了對中國降低「關鍵性依賴」的重大抉擇，使得全球「抗中」（實際是對抗獨裁暴政）聯盟隱然成形，多數國家紛紛拋棄對中國市場的幻想，向民主、自由歸隊。

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