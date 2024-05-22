天將奔烈》萬民怒批：藍白的「少數服從多數」不是這樣搞的！

少數服從多數的前提，就是少數的對立意見在議會程序裡獲得充分保障，不受到藐視碾壓對待。經由此健康理性程序所誕生的國會改革法案，才能得到民意真正的支持。

羅承宗／南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長

第11屆立法院於今年2月就職，開議迄今也不過3個多月，第1個會期都還沒走完，就已召喚破萬民眾自發性集結立法院周遭抗議的壯闊場景。事實就擺在那裡，這個相當不光彩的另類成就，立委們只要打開窗戶便可親睹，無庸贅言。

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圖為立法院會昨（21）晚續審藍白所提出的國會擴權法案，多個民團號召民眾至立院外抗議，敦促立法院院會實質審查。（公民攝影守護民主陣線提供）

撇開內容離譜至極、毀滅國家環境與財政的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」、「國道6號東延花蓮建設特別條例」3大草案外，國會具有直接民主正當性，代表民意，監督中央政府施政。照理來說，提升國會監督效能的國會改革法案，理應受民眾喝采支持。民眾之怒，又所為何來？箇中癥結仍在議事程序面上出了問題。

賴清德總統於520就職演說時提到，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧等語。只是何謂現代民主議會制度下的多數決原理，不可能在篇幅有限的520就職演說稿說得清楚。眼見晚近若干論者只抓著「少數服從多數」一詞恣意延伸表述，這樣在邏輯上並不健康，也非解決國會憲政僵局之道。終究還是要回到憲政學理，進行考察。

距李鴻禧教授於1987年10月發表〈多數決原理之民主憲政真義〉論文迄今，即將接近40年。若權以立法院期刊文獻系統作為檢索工具，可發現談到多數決的論文多數偏向民商法、土地法領域的多數決，從憲法學角度剖析民意機關多數決原理真諦者，近40年來依舊以該篇論文為指標性作品，值得參考。在該文中，李鴻禧教授闡述，目前在民主憲政體制下，仍以「多數決原理」為議會民主政治運作之基本原理，但必須以不同之複數意見對立為前提，議會民主政治制度的本質在於充分「討論」。李鴻禧教授強調，多數決原理必須以「意見平等原理」為基礎，若在複數對立意見中，已先有何者價值為高、價值為低的「成見」在，則價值高的言論可不待「討論、辯論、妥協、決議」之程序，片面而武斷地壓抑或摒棄價值低的意見，則多數決原理，豈有存立之餘地可言。

承上所述，「多數尊重少數，少數服從多數」是不可割裂的套裝概念。少數服從多數的前提，就是少數的對立意見在議會程序裡獲得充分保障，不受到藐視碾壓對待。經由此健康理性程序所誕生的國會改革法案，方可得到民意真正的支持與祝福。

新手立法院甫上路，未來還有3年多要走。若立委們不能即時體悟這個道理，台灣得來不易、幼嫩年輕的議會民主政治，恐怕將走向癱瘓潰亡之路。

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