自由廣場》綠全代會vs.716遊行

◎ 紀安秀

時代力量前立委黃國昌與館長陳之漢舉辦七一六凱道公平正義救台灣活動，國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘皆到場致詞。黃國昌家族佔用國土、違建，侯友宜家族有百餘間套房出租，郭台銘財產不計其數，大聲疾呼居住正義，社會大眾能信服嗎？為了選舉博版面而爭相亮相，讓活動走鐘，也加深侯、柯、郭之間的芥蒂。

同一時間，民進黨在圓山大飯店舉辦「民主團結挺台灣」為主軸的全代會，蔡英文總統、總統參選人賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃及所有的區域立委參選人全部到齊。賴清德承諾繼續推動○到六歲國家養二．○，長照服務三．○，堅定打擊黑金槍毒詐，讓人民過得更好，社會更安定，全代會充滿團結氣氛，勝選士氣高昂。

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以目前情勢發展，藍、白及郭台銘爭搶「老二」，誰也不讓誰，未來還有得吵，縱使談合作，恐怕也各有盤算、各懷鬼胎，充滿政治交換利益，如何專心為人民服務？可以預見的是，藍、白只會愈來愈亂，還有郭董湊熱鬧，免不了歹戲拖棚了。反觀民進黨，團結一致，政策清晰，幾乎沒有雜音，戰將也都是一時之選，未來選戰及政府施政運作一定更加順暢。要如何投票？就看人民的智慧了！

（作者為家管／台北市民）

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