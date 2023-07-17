自由廣場》「公德意識與素養」 得靠監視器監督？

◎ 蕭福松

台東縣卑南鄉東興村「大南溪谷」的居民，因不滿遊客隨意棄置垃圾，甚至把塑膠袋及空瓶塞入石縫中，氣不過主張封溪，禁止遊客再進入，鄉公所也向環保局申請熱點攝影，將對沒公德心的遊客進行告發開罰。不是居民小心眼、小題大作，實在是遊客太過分，不尊重當地居民，也不愛護環境。

「大南溪谷」森林蓊鬱，十分清幽，加上溪流潺潺、水質清澈，是夏日休憩郊遊的好去處。我曾帶學生到那裡烤肉戲水，離去前，特別提醒一定要把垃圾清理乾淨帶走，就是為避免給居民帶來困擾，也是對生態環境最起碼的維護，相信這樣的「郊遊素養」，學生將來也會教給他們的學生。

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台灣生活水準高，國民受高等教育的比例也很高，可是表現在「公共場域」的行為素質，常讓人不敢恭維。為了一碗白飯可以「網戰」數日不歇、「博愛座」讓與不讓也可吵半天，「帝王條款」搞得駕駛人看到行人就像遇見「鬼見愁」…。究其原因，不外大家都少了顆相互尊重、體諒、為對方設想的心，更缺乏自省、自重、自律的「公德意識」。

日前開車外出停等紅燈，見對向一輛也是停等紅燈的名車，車窗搖下，瞬即一個鋁箔裝飲料盒丟出來，綠燈一輛，車子迅速揚長而去。看到這一幕，我當場傻眼，文明社會，怎還會有這種不文明行為？車主或許以為他開的是名車，車上不能有垃圾，所以垃圾往外丟是理所當然。但丟出的垃圾，誰來撿呢？難道一句「管他的」就沒事？

今年大學分科測驗，考生認為公民科素養考題很難，素養考題艱澀到學生不知如何作答地步，也算「素養教育」？素養是考出來的嗎？

升學考素養，卻不教學生尊師重道，也不教如何培養素養？「素養」兩個字只存在試卷中，卻不存在學生的認知中，自然無法內化到生活常規中，難怪很多人沒有公德心。

亂丟垃圾、行為脫序、不禮讓行人，最後都得靠「監視器」和「重罰」來究責糾正，到底是教育失靈？還是道德崩解？

（作者為大學教師）

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