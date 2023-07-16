自由廣場》「新南向政策」的驅動力

◎ 薛廣澤

二○一六年蔡英文總統在五二○就職演說中宣示推動「新南向政策」，提升台灣對外經濟的格局及多元性，重新建構台灣與東協國家的連結。

隨後行政院成立專責辦公室，並於同年九月五日提出《新南向政策推動計畫》，負責對外經貿談判。近年來全球供應鏈重整，東協國家迅速崛起，而同為亞太地區的重要成員，台灣的經濟發展與區域內許多國家具有高度關聯性。「新南向政策是驅動改變的力量，台灣先做內部產業結構的調整及轉型，政策也更有彈性，對外經貿要從量轉成質。經過幾年的努力，我國與東協國家間之雙邊關係更已延伸至科技、觀光、教育、勞工及文化等多重領域。

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「新南向政策」實施伊始即遭反對勢力的冷嘲熱諷，前經濟部長尹啟銘就撰文批評計畫像碗大滷麵，包山包海，看不到中心主軸，缺乏專業、強有力的推動組織。

但根據行政院經貿談判辦公室公布最新觀察數據指出，今年截至五月為止，東協自中國、日本及南韓等國進口比重分別下滑至18.1%、7.7%、4.8%，反觀自台灣進口比重，則提升至8.1%(去年6.7%)，已超越日韓。

行政院經貿談判辦公室表示，新南向政策自二○一六年推動迄今，已加深台灣與東協國家之鏈結，並奠定台灣對外經貿戰略的基石。東協國家市場已成我國出口重要據點，而我國在東協國家的商品貿易競爭力已持續提升。

前中央銀行總裁彭淮南在任時被問到對「新南向政策」的看法時用了個很有意思的比喻，他說：「對中國出口是分子，全球則是分母，我們不是把分子弄小，而是把分母弄大。」，對政府「新南向政策」的批評可以休矣。

面對區域經貿整合趨勢，以及整體對外經貿策略考量，「新南向政策」除須賡續推動外，更應擴及南亞、紐澳等國家。打造台灣經濟發展的新模式，並重新定位我國在亞洲發展的重要角色，創造互利共贏的新合作模式，逐步達成建立「經濟共同體意識」的目標。

（作者是高中教師）

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