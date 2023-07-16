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自由廣場》建議北科生如何改善形象

2023/07/16 05:30

◎ 鄧鴻源

台北科大的二十七位學生引發熱炒店「白飯之亂」，連燒六天未停歇，店家宣告無限期暫時停業，讓北科形象盪到谷底。

該校學生發起「北科第一屆飯桶王大賽」，後來又宣布不辦了。但為何北科大學生只會舉辦「飯桶王大賽」這種沒意義又無聊的比賽？難怪臉書有人貼出四行字來諷刺：

60歲的野百合

30歲的太陽花

20歲的當飯桶

愈來愈沒出息

為何不舉辦比較有意義的比賽？如辯論「我國國歌為何是國民黨歌？」，或「慈湖與中正廟是否值得派衛兵站崗？」舉世有哪個國家像台灣這樣崇拜威權圖騰？

台灣已是民主國家，國家圖騰神聖，不該以某黨黨歌代表國家，何況很難唱又沈悶，年輕人多不喜歡唱，卻沒人敢公開反對，只因國民黨可能會再恐嚇台灣人，修改國歌會引發戰爭！

二○一七年三月，台大社會系教師李明璁所開的通識課「音樂社會學」超級熱門，他出了三個加簽徵選作業題目，一題是「如果你希望有一首歌從地球上永久性地消失，是哪一首？」，在一三九份回答的第一名就是「我們國歌」，台大生如此，相信它校學生應有同樣感覺。

即使是專制獨裁的中國，四十年前也將原本國歌（東方紅）改為（義勇軍進行曲），反觀自由民主的台灣，卻還在唱八十年前國民黨中常會所擅自規定的國歌，如果它黨也用黨歌當國歌，國民黨做何感想？

至於威權圖騰崇拜，一個國家居然動用三軍儀隊以軍禮為某黨的已故黨魁致敬，不覺得很奇怪嗎？在其它國家，值得儀隊致敬的都是為國犧牲的無名英雄，不會動用儀隊向獨裁者致敬。

國民黨人說，老蔣對國家有過也有功，這樣做並無不對，那希特勒與史達林在自己國家為何沒有被立銅像？這兩人對國家的貢獻不如老蔣嗎？李前總統對國家沒有貢獻嗎？

在許多政治受難者家屬眼中，老蔣是害他們家破人亡的兇手，他們屢次陳情蔡總統趕快取消中正廟的威權圖騰崇拜，以免在他們傷口撒鹽。

北科大學生若有道德勇氣，應舉辦（威權圖騰崇拜適法性）的辯論，可開風氣之先，贏得全國大學生肯定，畢竟大家都希望有一首超越黨派、好聽又好唱、代表台灣的國歌，也反對對任何政治人物的盲目崇拜，如果認為製作新國歌曠時廢日，不妨以（美麗島）之歌取代國歌，至少它展現台灣風土人文之美，鼓舞民心士氣，傳頌已久，人人愛唱，而且超越黨派。

北科生若在轉型正義上開出第一槍，其形象將超越台清交成等知名大學，更是培養公民同理心的重要一步，何必老是在無聊的事情打轉？

（作者是大學教授）

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