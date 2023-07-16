自由廣場》德國對中戰略的轉折

◎ 張孟仁

在幾個月來紅綠燈聯盟各執己見、擔心中國總理李強來訪得罪、未明顯聚焦中國的歐盟高峰會落幕和北約峰會結束後，德國終於放膽迎來首個中國戰略。畢竟是歐盟最大的經濟體，其中國戰略的出爐值得觀察。

相較於一兩個月來暗示對北京強硬的草案，真正見光的版本卻因內部意見不一，最重要的「去風險」打了折。箇中原因不乏蕭茲社民黨和德國企業的掣肘之外，綠黨在核能、綠電表現失分導致其國內份量驟降料也是原因。但儘管德國對中戰略未如先前般鷹派，諸如加大壓力測試、定調德企降低投資中國的保險，不過，敦促審查出口管制清單（軍民兩用、侵犯人權）、擴大與台灣的關係、持續加強在印太地區的軍事存在以及與夥伴的合作，就已充分呈現德國對中政策出現轉變，已走出梅克爾時期重商、不敢過問中國是非的陰霾，更何況，以上這幾個方針已是德國正在逐步執行中，並非紙上談兵。

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值得一提的是，德國意識到無法獨力面對巨龍，準備攜手歐盟，從歐盟整體下手，強調與歐盟在中國問題上密切合作的必要性。端看「去風險」概念，正是德籍執委會主席的傑作；繼續強調「合作夥伴、競爭者、系統性對手」都彰顯出德國意欲爭取、影響歐盟對中同調，不被分化、壯大施壓力道。

台灣方面是德國出爐戰略中最大的獲益者，十三次論及台灣，這說明了德國立場有變，其中不乏台灣晶片奏奇功，綠黨和自民黨擁「遠中親台」支持民主的立場。德國闡明跟台灣合作的重要性、重申台海和平需維持不變、擴大支持台灣的國際參與，甚至攜手台灣進行「中國研究」。可見的未來，台德關係會因德國想分散對中依賴而走更近。

顧及需與歐盟內部最大經濟體保持良好關係，市場依賴關係未斷，致北京不敢反應過大，僅澄清與德關係並非對手，同時也意識到德國正在轉變，中共過去以商圍政的策略正在失效。價值和人權、與台灣的關係、對西方市場公平開放、與俄羅斯的關係、假以時日成功分散市場等因素，都可能讓德中關係更加難以順遂。

（作者是輔大義文系系主任）

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