自由廣場》選民別被呼攏了

◎ 李昭賢

這兩天，柯文哲Youtube頻道最新的影片，以「KP國是會議」第一集安全危機為題，特別是影片的最後，他批評之前政府普發六千元，他說他很反對齊頭式的發現金，認為這樣做對於降低台灣的貧富懸殊沒有幫助。而且，強調全球因為疫情和俄烏戰爭，造成通貨膨脹，對於有錢人，比如一個月收入有三○幾萬的人來說，少掉三千元也許還好，但對於月薪三萬的人而言，少掉三千元就會很痛，生活變得更難過。簡單的說，柯文哲就是想要強調，政府如果要發現金，就要專門給貧困弱勢的人，而不該也發給經濟水準在社會中上的人。

影片下面有很多人留言喊讚，而我卻認為這就是典型的在呼攏選民，他抓準很多人不會理性的邏輯思辨，只接受乍聽有理、白話易懂的詞語，就一窩蜂支持。其實仔細看這一集影片，發現柯文哲通篇就是強調要「區別貧富的族群」。當然，如果要解決一些事情，就要區別清楚問題的點在哪。若要解決車禍，就抓出容易車禍的熱區，但若要讓百姓共享經濟成長的果實，就要著重把錢分給貧苦弱勢的人，這一點就要暫停一下，不能被柯文哲的論述包裹牽著鼻子走。

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因為要決定誰算是有錢人，誰又是貧窮的人，非常困難。政府要如何決定畫出那一道線？被畫在界線邊緣的人，豈不憤憤不平？譬如有房子但沒有收入，這算是有錢人還是貧窮弱勢？執政者很清楚這個難度。更何況，國家有賺錢，讓全民共享，本來就很合理。若將全民共享的錢，拿給政府認定的窮人，那其他沒拿到錢的人，他們共享的權利何在？有些未被認定為窮人的弱勢者，又該怎生存？因此，建議選民在看候選人的宣傳影片時，要有點獨立思考的思辨能力，不要那麼容易就被呼攏了。

（作者是中興大學國際政治學博士）

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