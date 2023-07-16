自由共和國》余宗龍／職籃何去何從？合作或合併

台灣籃壇近年盛況空前，在超級籃球聯賽（SBL）、P. LEAGUE+、及T1三大籃球聯盟的引領下，日益受到社會大眾的關注，更因多支球隊相互競技比美，炒熱國內籃球風氣。圖為球星林志傑。（資料照）

余宗龍／中興大學教授

台灣籃壇近年盛況空前，在超級籃球聯賽（SBL）、P. LEAGUE+、及T1三大籃球聯盟的引領下，日益受到社會大眾的關注，更因多支球隊相互競技比美，炒熱國內籃球風氣。近日還有金融控股公司籌組新球隊，可以預見我國籃球運動產業的未來勢必更加蓬勃發展。

國內職籃的榮景如何維持與永續發展，來避免資源重複亂象和惡性競爭？聯盟間是否應該整併？還是要有更多合作？引起各界的討論。合併倡議者即以過去台灣職棒的發展軌跡提出，我國的運動市場有限，容不下過多職業球隊，分久必合的趨勢下，合併乃大勢所趨。但卻忽略了其實本世紀初本土職棒兩聯盟合併，係因為賭博案重創，球迷極度失望而造成人數銳減，票房大不如前，加上當時兩聯盟長期惡鬥，爭奪球員、相互挖角，導致職棒黑暗期下雙邊球團經營開始出現危機，才在政府協調之下，兩聯盟正式合併。

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反觀，今日職籃場邊的座無虛席以及欲投入的贊助商和資金絡繹不絕，客觀環境已是大相逕庭。因此，政府和籃球從業者應積極把握這股熱潮，以合作的整合思維、取代合併的強制退場，健全籃球的發展環境，將台灣的籃球提升至另一個檔次！底下提出幾項可行的發展策略，供主事者參考：

首先，目前三個聯盟打得有聲有色，各有其經營方針和球迷基礎，政府可協助他們擁有國際標準的比賽場館、訓練設施與場地，以落實主客場制、讓職籃永續經營。選手需要有好的舞台來發揮，基層球員和家長看得到未來的工作機會，就可能越放心地支持與鼓勵孩子參加籃球運動，形成正向的循環。即便未來無法成為職業選手，也可從事球團的運動行銷、管理、心理、營養或協助訓練等相關職務。

其次，當前三足鼎立的發展方式，除了還能各自增加季賽的場次之外，短期可以仿效「日本職棒或美國職棒」進行跨聯盟的交流賽，例如：日職的交流賽，隊與隊之間交手三場，今年客場的球隊、明年即擔任主場。中長期也可思考設計使各聯盟產生的冠軍隊，同場競技的台灣大賽。而籃協也可善意地邀情另外兩個聯盟明星隊或冠軍隊，打夏季威廉瓊斯盃，增進我籃球員的國際視野。再者，政府也可輔導籃球協會試辦區域性（跨國）頂尖籃球賽事，像是亞洲籃球挑戰盃，嘗試將籃球的市場大餅再作大。

最後，球員工會與球團間的互動平衡，可參考我國「職業棒球公會」的發展歷程和條例，階段性地為球員增取權益，切勿過度躁進而澆熄球團和贊助商的熱情。而企業贊助商、投資人除了對球隊的直接投資之外，也可考慮在政府盤點閒置空間之後，投入興建基礎運動設施或職籃場館，可成立類似補習班概念的籃球訓練機構（系統）；還可利用場館空間育成運動創業種子，全面提升籃球產業發展。

兄弟登山各自努力，三大職業籃球組織，相互比美，以合作代替合併，將讓我國籃球競爭力逐步提升。

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